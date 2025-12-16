Locuitorii unei localități sucevene au beneficiat de consultații gratuite

Locuitorii din Pârteștii de Sus, Suceava, au beneficiat de consultații gratuite, la finalul săptămânii trecute. Caravana medicală a avut loc cu implicarea directă a Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din localitate.

Peste 100 de persoane cu acces dificil la serviciile medicale au beneficiat de o evaluare a stării de sănătate prin consult clinic și examinări de specialitate.

Sălile de clasă ale școlii din localitate au fost transformate pentru o zi în săli de consultații, prin generozitatea doamnei Maria Ucraineț Crețu, director al instituției de învățământ.

Acțiunea s-a desfășurat prin sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, alături alte instituții cu profil medical și de medici specialiști din județ.

Implicare în sprijinul comunităților

Dr. Lăcrămioara Cristina Slevoacă, medic primar de familie, a evidențiat valoarea pe care o are caravana medicală și necesitatea continuării acestui proiect.

La încheierea activității, protos. Ioan Tofan, director la Departamentul Farmaceutic „Arimateea” al Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și-a exprimat intenția de a extinde programul de caravane medicale la nivelul întregii eparhii.

„Ne propunem ca în anul ce urmează, în 2026, să organizăm mai multe caravane medicale. Dorim să implicăm mai multe instituții locale la aceste evenimente pentru a veni în sprijinul beneficiarilor din întreg județul”.

„Caravana Medicală” este un proiect inițiat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu scopul de a evalua starea de sănătate a populației, a facilita accesul la servicii medicale profesionale și a demara programe cu scopul prevenției.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Andrei Sebastian Lazăr