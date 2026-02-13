Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan”

Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat luni, 16 februarie, la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la Conferința Internațională „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan”, desfășurată anul trecut la Deva (foto).

Profesor universitar Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, și Ioan Sebastian Bara, Managerul Bibliotecii „Ovid Densușianu” din Deva, sunt coordonatorii volumului.

Pe lângă profesori universitari, doctori în istorie, cercetători științifici și specialiști, între autorii lucrărilor publicate se numără și trei preoți.

Cuprins și context

Unul dintre studiile din volum este semnat de președintele Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop, intitulat „Răscoala lui Horea în viziunea lui David Prodan”.

Cartea este structurată în șase capitole, după cum urmează:

1) Percepții străine ale românilor și ale Răscoalei de la 1784;

2) Între tradiție și inovare metodologică;

3) Represalii și consecințe;

4) Memorie și reprezentare;

5) Istorie și istoriografie;

6) Între mitologie și realitate.

Lucrările publicate în carte evidențiază personalitatea lui Horea, Cloșca și Crișan, contextul istoric al Răscoalei pe care au condus-o și percepțiile internaționale asupra evenimentelor.

Răscoala din 1784 a fost una dintre cele mai importante mișcări sociale din Europa, în secolul 18. Liderii acesteia, Vasile Ursu Nicula, Ion Oargă și Gheorghe Crișan, cunoscuți mai bine sub numele de Horea, Cloșca și Crișan, au fost declarați prin lege în 2020 „Eroi ai națiunii române”.

Ziua oficială de comemorare este 2 noiembrie, data la care a izbucnit revolta condusă de cei trei moți.

Știre realizată cu informații de la Pr. Sava Marian

