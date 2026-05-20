Românce în istorie: Dr. Ana Aslan, întemeietoarea geriatriei și inventatoarea primului tratament anti-aging

Miercuri se împlinesc 38 de ani de la mutarea la cele veșnice a Anei Aslan, fondatoarea Gerontologiei și Geriatriei, domenii medicale care tratează efectele îmbătrânirii. A întemeiat la București primul institut din lume dedicat acestei specializări și a tratat nume mari ale politicii și show-bizului mondial.

S-a născut în data de 1 ianuarie 1897 la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei patru copii ai lui Mărgărit Aslan, descendent al unei vechi familii armene, și a Sofiei, de origine bucovineană. Și-a pierdut tatăl când avea 13 ani, după care familia s-a mutat la București.

Studiile și începutul succesului

A studiat medicina în timpul Primului Război Mondial, când aceasta era încă o meserie practicată aproape exclusiv de bărbați. În timpul războiului, a îngrijit bolnavi din spitalele militare aflate în spatele frontului, în zona Iașilor.

După întoarcerea la București, în 1919, a lucrat cu marele neurolog Gheorghe Marinescu, iar în 1922 a absolvit Facultatea de Medicină.

Din cei 32 de concurenți, a trecut cu cea mai mare notă examenul pentru postul de medic și a devenit prima femeie cardiolog și profesor de clinică medicală.

În 1949, a devenit șefa Secției de Fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București, punctul de plecare pentru cercetările aprofundate în domeniul tratării îmbătrânirii.

Savanta a demonstrat că procaina (novocaina) are proprietăți de întinerire și prevenire a îmbătrânirii, punând bazele celebrei game Gerovital H3, care avea să fie prezentată și la congresele medicale internaționale.

Pionieră a tratamentelor anti-aging

În 1952, la inițiativa ei, în România s-a înființat primul institut de geriatrie din lume, adică de medicină pentru vârstnici. Aici erau tratați fără bani bătrâni, cu scop de cercetare. În 1964, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat institutul ca exemplu de organizare pentru toate instituțiile similare din lume.

În 1958, după testarea pe mii de pacienți, România a omologat Gerovital H3 și Aslavital, tratamente folosite apoi în 154 de țări, adică în aproape toată lumea.

Printre personalitățile tratate cu produsele realizate de dr. Ana Aslan s-au numărat pictorul Salvador Dali, actorul Charlie Chaplin, magnatul Aristotel Onassis, fosta Primă Doamnă a Americii, Jacqueline Kennedy, premierul Indiei, Indira Gandhi, actrița Marlene Dietrich, fostul președinte francez Charles de Gaulle și mulți alții.

La Institutul de Geriatrie, dr. Ana Aslan a manifestat o preocupare constantă pentru soarta bătrânilor abandonați de familii, pe care îi interna fără să le perceapă taxe. A cazat și îngrijit inclusiv vârstnici pe care regimul comunist îi persecutase, confiscându-le casele sau ținându-i în închisoare.

Deși omologarea tratamentelor ei în întreaga lume a adus statului român 17 milioane de dolari, regimul comunist i-a imputat suma de 1,5 milioane de lei pentru acești bătrâni, unii dintre ei „indezirabili politic”, pe care îi cazase și tratase gratuit.

Însă Ana Aslan a demonstrat că ei i-au fost utili în scopul cercetării și de aceea nu le-a perceput nicio taxă. A fost achitată cu șase luni înainte de a muri, la vârsta de 91 de ani. A trecut la Domnul în 20 mai 1988 și este înmormântată la Cimitirul Bellu din București.

A ales România

Savanta a fost deschizătoare de drumuri în medicina mondială într-o vreme când femeile medici și cercetători, mai ales cele provenite din țările comuniste, erau privite cu neîncredere.

Deși ar fi putut oricând emigra pentru a lucra în „lumea liberă”, a preferat să rămână în România. Descoperirile ei au adus bani țării, iar cercetările sale au rămas ca o moștenire științifică inestimabilă.

Astfel, în ciuda dificultăților din țară, a dovedit că implicarea în comunitate se poate face și devenind un foarte bun specialist și contribuind la dezvoltarea țării și sprijinirea națiunii în care te-ai născut și te-ai format.

Sursă: Rador

Foto credit: Agerpres