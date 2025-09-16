LIVE: Sfânta Liturghie și proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian se desfășoară marți la Mănăstirea Antim.

Momentul solemn este precedat de Sfânta Liturghie, oficiată de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Batroun și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, Episcopul Qais de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Slujba este transmisă live de Televiziunea Trinitas TV a Patriarhiei Române.

Sfântul Cuvios Sofian

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este unul dintre marii pictori și iconari ortodocși ai secolului al XX-lea. Trăitor isihast și duhovnic iscusit, supranumit „Apostolul Bucureștilor”, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian a fost părintele spiritual al multor credincioși. Blândețea, discernământul și milostivirea sa au fost apreciate de numeroase persoane care l-au cunoscut.

Sfântul Sofian (din Botez Serghei Boghiu) s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconeștii Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la Mănăstirea Antim din Capitală.

Cuviosul Sofian a devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață.

În 1958 a fost arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964). A trecut la cele veșnice în anul 2002, fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene