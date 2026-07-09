Linia turistică Bucharest City Tour își extinde traseul până la Catedrala Națională

Linia turistică Bucharest City Tour va include, începând din această săptămână, o nouă oprire la Catedrala Națională, a anunțat Societatea de Transport București.

Extinderea traseului intră în vigoare începând de vineri, când autobuzele turistice vor ajunge, în premieră, la Catedrala Națională. Potrivit Societății de Transport București, noua stație le va permite vizitatorilor să ajungă direct „în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene”.

Totodată, reprezentanții STB subliniază că lăcașul de cult „se remarcă prin arhitectura monumentală, turla impunătoare și mozaicurile interioare spectaculoase, realizate manual de artiști români din piese de sticlă de Murano și foiță de aur”.

O altă modificare vizează traseul parcurs în zilele de funcționare. Astfel, vinerea, autobuzele vor circula pe Traseul Roșu, care revine pe Calea Victoriei, în timp ce sâmbăta și duminica vor circula pe Traseul Albastru.

Pe Traseul Roșu, autobuzele vor opri în principalele puncte de interes ale Capitalei, inclusiv la Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, CEC, Palatul Parlamentului și noua stație de la Catedrala Națională. Traseul Albastru va include, de asemenea, opriri la Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, având capătul de linie în Piața Unirii.

Autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, în intervalul orar 10:00–21:00. Tarifele promoționale sunt de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani.

Foto credit: Facebook / Societatea de Transport București