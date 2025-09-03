Limba Română a fost sărbătorită la Bălți

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a participat, duminică, la Sărbătoarea Limbii Române, organizată la Centrul Anasatasis din localitate.

Astfel, după Sfânta Liturghie, PS Antonie a oficiat un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra românilor din Basarabia.

Mai precis, este vorba despre reintroducerea limbii române și a grafiei latine în Republica Moldova, eveniment petrecut pe 31 august 1989.

În continuare, s-au recitat poezii patriotice și au fost intonate cântece cu versuri adecvate momentului.

Ulterior, PS Antonie, împreună cu reprezentanți ai clerului și membre ale Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți au depus flori la busturile unor personalități de pe Aleea Clasicilor din Bălți, precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, Grigore Vieru și Mihai Volontir.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual în data de 31 august, atât în România cât și în Republica Moldova.

Foto credit: Episcopia de Bălți