Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat: Stabilește un cadru clar și modern pentru protecția copiilor în online

Legea majoratului digital a fost adoptată luni de Senatul Românei, fiind trimisă la Camera Deputaților, pentru dezbatere. Aceasta stabilește un cadru clar și modern pentru protecția copiilor în mediul online și pentru responsabilizarea platformelor digitale, transmite instituția într-un comunicat de presă.

Legea, inițiată de un grup de parlamentari, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecția minorilor împotriva conținutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării unei dezvoltări fizice, mintale şi morale corespunzătoare minorilor.

În expunerea de motive se arată necesitatea unei astfel de reglementări la nivel național, care să stabilească în mod clar la ce conținut au acces copiii până în 16 ani.

Inițiatorii precizează că responsabilitatea la starea de fapt trebuie să fie împărțită între părinții copiilor, furnizorii de servicii digitale și autoritățile publice.

„Prezenta inițiativă urmărește atât creșterea responsabilității părinților faţă de accesul nediscriminat al copiilor în mediul online, cât și o creștere a responsabilității furnizorilor de servicii online față de conținutul la care oferă acces minorilor cu vârste mai mici de 16 ani”, se arată în expunerea de motive.

Legea a fost trimisă la Camera Deputaților pentru dezbatere și aprobare, camera fiind for decizional în acest caz.

