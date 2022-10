Legătura cu sfinții, un mod de viață: Gânduri de la pelerinii Sfântului Dimitrie cel Nou

La sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou de pe Dealul Patriarhiei se amestecă celebrități și oameni simpli. Gândurile și rugăciunile fiecăruia sunt legătura Bisericii luptătoare cu Biserica Biruitoare, legătura dintre pământ și cer. Prezentăm câteva gânduri de la pelerini mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți prezenți miercuri seară pe „Colina Bucuriei”.

A sta pe cale

„Vin de obicei la sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou și în general la toți sfinții care sunt în București”, a declarat pentru Basilica.ro actrița Ana Calciu, pe care am găsit-o participând la slujba de Priveghere de la Altarul de Vară.

„Este de datoria noastră, sau, mai degrabă, un fel de a fi: să fim împreună cu sfinții, să trăim împreună cu ei, venind ca la prieteni când e ziua lor. Eu consider că așa trebuie să trăim cu toții – într-o legătură permanentă cu sfinții, cu Iisus Hristos, cu Maica Domnului, cu Dumnezeirea. Și să stăm pe drum, care înseamnă toate acestea. Și să sperăm, să nădăjduim la mântuire.”

Tineri și vârstnici

Lucica are 62 ani și este din Constanța. A venit la sărbătoare împreună Radu, nepotul ei în vârstă de 13 ani.

„Ne rugăm pentru sănătate, pentru mântuire. Sunt din Constanța și, spre rușinea mea, nu am mai venit de ani de zile la Sf. Dimitrie cel Nou. Acum am venit la copii, în Buftea, iar nepotul a vrut să mă însoțească, fiindcă singură nu știam să ajung. E prima dată când vine și a rezistat eroic!” spune Lucica.

La coadă l-am mai întâlnit pe Petre, în vârstă de 70 de ani, din București. Chiar dacă este în cârjă, a reușit să stea deja de peste trei ore la coadă și mare ceva până la raclă.

„Deși în restul anilor am venit mereu, anul trecut nici nu am mai ajuns aici, pentru că am avut accidentul. Am fost foarte rău, mergeam cu un cadru. Am venit să mă rog la Domnul Iisus Hristos și la Sf. Dumitru să mă fac bine și să pot să merg cum am mers înainte”.

„Primul meu gând este ca fata mea, în vârstă de 14 ani, să ia capacitatea și să intre la un liceu bun”, spune Cristina, o bucureșteană în vârstă de 38 ani. „Și poate ne mai binecuvântează Dumnezeu cu un bebe, că ne străduim de câțiva ani. Vin an de an la sfântul și niciodată nu m-am rugat pentru mine, dar anul acesta mă rog și pentru aceasta – ca familia noastră să devină mai mare.”

Aprecieri pentru organizare

Elena, în vârstă de 40 de ani, din Târgoviște, a venit la coadă împreună cu mama ei, Maria, în vârstă de 64 de ani. „Venim să ne rugăm pentru sănătate, dar și pentru înțelegere și pace în lume. Am doi băieți, unul de 21 de ani și altul de 14 și îi port și pe ei cu mine în gând”, spune Elena. „Ne-a plăcut foarte mult organizarea”, adaugă și mama ei.

Monica are 55 ani și este un pelerin mai special, fiind nevăzătoare. A venit însoțită de două prietene care au ajutat-o. „Vin de la 18 ani la Sf. Dimitrie”, spune ea.

„Doar în câțiva ani, când am zăcut prin spitale, am lipsit. Îmi dă putere, în fiecare an l-am căutat și în fiecare an m-a ajutat. Mă rog pentru mai multă înțelegere unul față de celălalt și să se pună oamenii și în locul persoanelor care sunt cu handicap – nu neapărat orbi!” mai spune Monica.

Cinci ore era timpul de așteptare al pelerinilor care au ajuns miercuri, în jurul orei 18:00, să se închine la moaștele sfinților de pe Colina Bucuriei.

Foto credit: Basilica.ro

