Lansări de carte la Stockholm: Autori bistrițeni, printre care PS Macarie, vor prezenta volume de spiritualitate și istorie

Patru autori bistrițeni vor prezenta la Stockholm, în data de 5 martie, o serie de cărți de istorie și spiritualitate ortodoxă.

Printre autori se află Episcopul Macarie al Europei de Nord, preotul Ioan Pintea, Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, și Menuț Maximinian, scriitor și etnolog.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din Stockholm în colaborare cu Episcopia Europei de Nord și Ambasada României în Regatul Suediei.

Deschiderea oficială a manifestării va fi susținută de domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Regatul Suediei, și de Bogdan Popescu, directorul Institutului Cultural Român din Stockholm.

Volumele lansate

În timpul lansării vor fi prezentate volumele din colecția „Nordul Dreptei Credințe”, semnate de Preasfințitul Părinte Macarie și apărute la Editura Felicitas a Episcopiei Europei de Nord. Lucrările propun o perspectivă duhovnicească asupra vieții creștine în diaspora și asupra experienței misionare în spațiul nordic.

Totodată, publicul va putea descoperi și titluri recente dedicate memoriei istorice, reflecției duhovnicești și tradițiilor românești, semnate de ceilalți autori invitați.

Jurnalul „Proximități și mărturisiri”, semnat de preotul Ioan Pintea, oferă o reflecție personală asupra întâlnirilor și experiențelor spirituale, în timp ce volumul lui Paul-Ersilian Roșca analizează relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală în perioada interbelică. Cartea lui Menuț Maximinian evidențiază tradițiile pascale vii din zona Bistrița-Năsăudului.

Evenimentul va începe la ora 18:00, la sediul Institutului Cultural Român, situat pe Skeppsbron 20, Gamla Stan, Stockholm. Participarea la eveniment este posibilă până în data de 3 martie, printr-un e-mail la adresa: [email protected].

Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor