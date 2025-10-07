Lansarea volumelor „Teologia Morală” ale profesorului Georgios Mantzaridis

Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași va găzdui prezentarea volumelor I și II ale lucrării „Teologia Morală”, semnate de reputatul teolog grec Georgios Mantzaridis.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul Cultural-Misionar „Doxologia”, și se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

La prezentare vor participa pr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și pr. Petru Cernat, de la Facultatea de Teologie din Iași.

În prefața lucrării, pr. Constantin Coman subliniază importanța temei moralei creștine într-o epocă în care, spune el, „toți vorbesc despre morală”, uneori chiar folosind-o „ca alibi pentru imoralitate”. Autorul explică faptul că morala creștină este strâns legată de credința și viața în Hristos, fiind parte integrantă din teologia și practica Bisericii.

Scurtă biografie

Georgios Mantzaridis, născut în 1935 la Tesalonic, este considerat unul dintre cei mai influenți teologi ortodocși contemporani. Licențiat al Facultății de Teologie din Tesalonic, a obținut în 1960 titlul de Doctor în Teologie cu teza „Activitatea învățătoare a lui Origen”.

Cu o carieră de peste cinci decenii în mediul academic, Mantzaridis a publicat peste 200 de lucrări – monografii, studii și ediții critice – care au marcat teologia ortodoxă modernă.

Pentru contribuția sa, a fost distins cu cea mai înaltă onoare a Patriarhiei Ecumenice (1986), Crucea de Aur a Mitropoliei Germaniei (1987) și Crucea patriarhală pentru mireni oferită de Patriarhia Română (2001).

Profesorul grec a mai fost prezent la Iași în 2016, când a susținut o conferință dedicată Arhimandritului Sofronie Saharov, în fața studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”.

