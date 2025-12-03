Lansare de carte: „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”

Radio Trinitas și Editura Trinitas lansează marți, 9 decembrie 2025, o carte de interviuri cu 40 de iconari, despre mozaicul Catedralei Naționale.

Interviurile, realizate de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan, au fost difuzate de Radio Trinitas, în cadrul rubricii „Icoane ale Împărăției Cerurilor”, începând cu anul 2021.

Volumul este bogat ilustrat cu fotografii din timpul procesului de creație și din atelierul de lucru, dar și cu imagini ale mozaicurilor deja amplasate în Catedrala Națională.

La eveniment, care va începe la ora 13:00 în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, sunt invitați lect. univ. dr. Ștefan Ionescu-Berechet, autorul prefeței volumului, pictorul bisericesc Daniel Codrescu, care a coordonat lucrările de pictură în mozaic de la Catedrala Națională, Dragoș Vlădescu de la Editura Trinitas și Luiza Barcan, autoarea interviurilor.

Evenimentul va fi moderat de Cătălina Dima, realizator de emisiuni culturale la Radio Trinitas.

Proiectul editorial este realizat cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, cu sprijinul pictorului Daniel Codrescu, al Agenției de Știri Basilica, al Ziarului Lumina, al Sectorului Monumente și Construcții Bisericești al Patriarhiei Române și al Sectorului Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evenimentul este organizat de Radio Trinitas în parteneriat cu Editurile Patriarhiei, Tipografia Cărților Bisericești și Centrul de Conferințe „Palatul Patriarhiei”.

Cu prilejul lansării volumului, Tipografia Cărților Bisericești va pune la dispoziția doritorilor, contra cost, volumul.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești