La Centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor a început Școala Medicală de Vară

La Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au început miercuri cursurile Școlii Medicale de Vară. Participă elevii școlilor sanitare de la Seminarul din București și Colegiul Universitar „Spiru Haret”. Cursurile sunt gratuite și deschise și pentru alți participanți care vor să se adauge pe parcurs: fie pentru a învăța, fie pentru a împărtăși din experiența proprie.

„În București nu sunt prea multe școli medicale, astfel încât am început să facem aceste cursuri în parteneriat cu Colegiul Medicilor din București. Atmosfera este foarte plăcută, deoarece cursurile se desfășoară în gradina centrului”, a declarat Adriana Căruntu, directoarea instituției.

Cursurile se desfășoară în perioada 22 iunie – 31 august și cuprind mai multe module, care abordează teme ca îngrijirea copilului, îngrijirea adultului, specificul pacienților cronici, bolnavii terminali și nevoile lor, infecțiile asociate activității spitalicești, parazitozele și alte asemenea.

Primul curs, desfășurat miercuri, a avut ca temă Deontologia și conduita medicală și a fost ținut de Emilia Mateescu, în prezent pensionată, care a lucrat mulți ani la Direcția de Sănătate Publică (DSP) București.

Emilia Mateescu le-a vorbit participanților despre respectul și compasiunea față de bolnav și despre respectul față de trupul celui mutat la Domnul.

„Pentru a putea manifesta empatie și compasiune, personalul medical are nevoie să lase grijile de acasă la poarta spitalului când vine la muncă. Am învățat eu însămi această conduită de la medicul Cristina Pelin, directoarea cu care am lucrat la DSP”, a explicat Emilia Mateescu pentru Basilica.ro.

Ea spune că a mai învățat de la fosta sa șefă ce înseamnă speranța și ce înseamnă sprijinul: „Am fost mereu învățați că reprezentăm o instituție aflată în serviciul public. Iar această reprezentare se face în primul rând prin atitudine și prin știința de a ajuta și a lua măsurile necesare”.

Fosta angajată DSP vede acest curs ca un curs „pentru suflet”. Ea le-a explicat cursanților că trebuie să-și respecte locul de muncă, deoarece este vorba despre o instituție cu rol important în societate, în comunitate.

„Este important pentru bolnav faptul că îl îngrijești, îl sprijini, îl încurajezi. Înseamnă pentru el foarte mult faptul că aplici la timp și constant tratamentul. Să fii conștient că picătura aceea de medicament îi ameliorează starea, îi prelungește viața”, spune Emilia Mateescu pentru Basilica.ro.

Credința este importantă în tot acest proces, adaugă Emilia Mateescu: „Ne învață să nu facem rău și ne oferă nădejdea că, prin iubirea dăruită de Dumnezeu către toți, poate să se întâmple un mic miracol – să întâlnești până în ultima clipă iubire, ajutor și speranță”.

Interacțiunea bună pe care a avut-o cu participanții la curs a determinat-o pe expertă să propună câteva module suplimentare în cadrul școlii de vară: unul de Igiena alimentației și unul dedicat Igienei personale.

„O altă instituție cu care vom colabora în cadrul Școlii de vară este Crucea Roșie București – Filialele Sectoarelor 2 și 4, care vor oferi cursuri de prim ajutor. Modulele vor acoperi atât partea de teorie, cât și cea de practică”, a precizat directoarea Adriana Căruntu.

Școala de vară nu se adresează doar personalului medical sau viitorilor lucrători în domeniu, ci și voluntarilor și aparținătorilor bolnavilor.

S-au format deja două grupe de câte 20 de participanți, dar se primesc în continuare înscrieri la adresa de email [email protected] de la cei care doresc să participe fie în calitate de cursanți, fie în calitate de experți care pot împărtăși din propria experiență.

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie Taumaturgul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor este singurul spital privat din Capitală care aparține Bisericii Ortodoxe Române. Serviciile sunt decontate aproape integral de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Centrul furnizează servicii pentru pacienţii adulţi cu afecţiuni oncologice în stadiu terminal, pentru creşterea calității vieții lor. Complexul de îngrijiri medicale şi spirituale oferite tratează durerea fizică şi suferința psihică produsă de boală. Preotul voluntar al centrului este Părintele Cătălin Niculescu.

Școala Sanitară din cadrul Seminarului din București este ocrotită tot de Sfântul Nectarie.

Foto credit: Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” – București

