La biserica și centrul de recuperare inițiate de Mihai Neșu continuă și lucrările, dar și nevoia de sprijin

Lucrările continuă la biserica și centrul de recuperare construite de Mihai Neșu pentru copiii cu dizabilități. După ce costurile materialelor au crescut cu peste o treime, este nevoie și de continuarea sprijinului pentru proiect. În aparițiile recente din media, fostul fotbalist a explicat de ce este vitală terapia de recuperare și a afirmat că vrea să-i învețe pe copiii cu dizabilități să nu repete greșelile lui.

Terapiile specializate oferite gratuit de fundația fostului sportiv sunt esențiale pentru copiii cu dizabilități, deoarece ajută la menținerea funcțiilor vitale.

„Eu am pățit de două ori, că eram pe supărat pe viață la început și nu mai voiam să fac terapie, și era să mor de vreo două ori. Asta m-a trezit puțin. Din experiența mea vreau să învețe din greșelile mele părinții copiilor cu dizabilități, să nu le mai repete”, a precizat marți Mihai Neșu într-o emisiune transmisă în direct pe Internet.

Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii „Sf. Nectarie” este construit de Fundația Mihai Neșu în satul Cihei, la șase kilometri distanță de Oradea, cu scopul de a crește numărul de beneficiari, incluzând și adolescenți.

Biserica a fost prima clădire din complex la care s-a lucrat, astfel încât șantierul acesteia este într-o fază avansată. Sfântul lăcaș va avea hramurile „Bunavestire” și „Sf. Ioan (Maximovici) de Shanghai și San Francisco”.

Noul centru va avea o suprafață de două hectare și va cuprinde spații de agrement, grădini senzoriale, loc pentru echitație, piscină, restaurant, spații de joacă și loc de petreceri, prin intermediul cărora se va susține financiar centrul de recuperare.

Fundația Mihai Neșu publică lunar un raport video cu ce s-a mai realizat pe șantier. Într-un tur recent al studiourilor de televiziune, Mihai Neșu a oferit noi estimări de cost: va mai avea nevoie de 1,8 milioane de euro în plus față de cele 3,8 milioane estimate inițial.

În 10 mai 2022 se vor împlini 11 ani de când Mihai Neșu, fost fundaș al Stelei și al naționalei României, a suferit un accident care l-a lăsat paralizat.

În emisiunea citată, Mihai Neșu a povestit miracolul supraviețuirii și al recuperării sale.

„Un doctor, la primul control în Olanda, s-a uitat pe dosarul meu și mi-a spus că nu înțelege cum mai trăiesc. A spus că 99 din 100 mor în situația mea. Adică eu am rămas fără oxigen foarte mult timp, chiar dacă a venit repede ambulanța. Totuși a durat puțin și pe lângă asta nu am rămas cu sechele la creier. Am avut ruptă o arteră, inunda sângele în creier… și asta a fost cel mai greu de oprit.”