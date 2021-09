La 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie, Biserica Sf. Nicolae este aproape finalizată / A fost iluminată în memoria victimelor

Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae din New York, construită în proximitatea locului atentatelor din 11 septembrie 2001, este aproape finalizată. La împlinirea a 20 de ani de la tragicul eveniment, lăcaşul de cult a fost iluminat în memoria celor 3000 de persoane care şi-au pierdut viaţa în timpul atentatelor.

Înaltpreasfinţitul Părinte Elpidofor, Arhiepiscopul Ortodox Grec al Americii, a oficiat vineri o slujbă de pomenire pentru victimele tragediei.

St Nicholas stands before you today to tell the world that light will always shine on through the darkness, and the darkness will never overcome it! Faith will always triumph over doubt. Hope will always vanquish despair. And love will always conquer hate. #September11 pic.twitter.com/EHvkAP27te

