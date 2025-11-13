Jurnaliști din presa bisericească au participat la un curs de combatere a antisemitismului și discursului de ură

Jurnaliști de la Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române au participat, în perioada 10-13 noiembrie, la un curs de formare care a avut ca scop combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursului de ură în spațiul public.

Organizat de Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Culte, cursul s-a adresat jurnaliștilor, editorilor și prezentatorilor din presa scrisă și audiovizuală a cultelor din România și a minorităților etnice.

Alături de jurnaliștii de la Centrul de Presă Basilica au mai participat reprezentanți de la Centrul Cultural Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de la Radio Renașterea, postul de radio al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sătmarului, precum și reprezentanți ai instituțiilor de comunicare din Biserica Romano-Catolică și din Biserica Adventistă.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți de la publicațiile Comunității Rușilor Lipoveni din România, de la Uniunea Sârbilor din România și de la Uniunea Ucrainenilor din România.

Cursul a fost moderat de domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, care a prezentat pe scurt activitatea instituției și obiectivele Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

Cursanților li s-a oferit o perspectivă completă asupra problematicii discutate, de la istorie și concept, până la instituțiile abilitate să combată discursul care instigă la ură din motive etnice, naționale, religioase și altele asemenea prevăzute de lege.

Jurnaliștii au putut afla cu acest prilej și care este platforma europeană unde pot cere ajutor dacă se simt amenințați sau împiedicați în activitatea lor.

