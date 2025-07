Irina Granzulea, Asociația Familiilor Numeroase: Avem nevoie de o strategie națională privind familia și demografia

Invitata rubricii #vinereapentruviață a Alexandrei Nadane este săptămâna aceasta Irina Granzulea, mamă a trei copii – două fete și un băiat – și președinta Asociației Familiilor Numeroase (ASFANU).

Începând din anul 2020, a pus în slujba organizației peste 10 ani de experiență în mediul privat și public. Este economist și specialist în relații internaționale, dedicată consolidării ASFANU și promovării familiilor numeroase, atât la nivel național, cât și internațional.

În interviul acordat în acest an – desemnat de Parlamentul României drept Anul Național al Copilului – Irina Granzulea vorbește despre provocările familiilor numeroase din România și despre necesitatea ca România să integreze politici de sprijin prezente în spațiul european.

de Alexandra Nadane

Începuturile implicării

Ce v-a motivat să vă implicați activ în sprijinirea familiilor numeroase din România și cum a evoluat viziunea dumneavoastră despre familia numeroasă de-a lungul timpului?

Am început cu o căutare pe Google despre drepturile familiilor numeroase când s-a născut cel de-al treilea copil în familia noastră. Era în 2019 și la acea vreme credeam că familiile numeroase în Romania se bucură de aceleași drepturi ca familiile numeroase din Europa.

Nu am găsit drepturi pentru familiile numeroase, dar am găsit site-ul asociației și, de atunci, sunt voluntar ASFANU și mă implic activ in promovarea drepturilor familiilor cu trei și mai mulți copii.

De-a lungul timpului, la fel ca și mine, s-au alăturat asociației ca voluntari părinți de trei sau mai mulți copii și așa am reușit să construim pas cu pas o voce și o comunitate a familiilor numeroase în Romania.

Situația în Europa

Și nu suntem singuri. În Europa există o Confederație Europeană a familiilor Numeroase (ELFAC), care susține drepturile familiilor numeroase și reunește 29 de asociații ale familiilor numeroase. ASFANU este membru ELFAC din 2020, iar din 2024 face parte din board-ul confederației.

Apartenența la această familie europeană este de mare folos, pentru că vedem facilitățile de care se bucură acolo familiile numeroase și colaborăm cu asociațiile europene, astfel încât să aducem aceste modele funcționale și în România. Țările în care familiile numeroase se bucură de cel mai consistent sprijin sunt Spania, Ungaria și Polonia.

De aceea, am și aplicat pentru primul proiect ERASMUS+ pentru educația adulților, pe care l-am finalizat anul acesta cu succes. Prin proiectul „Împreună pentru familiile numeroase” , voluntarii ASFANU, părinți de familii numeroase, au participat la un curs organizat de Asociația Familiilor Numeroase din Polonia ZDR3+. Acolo au învățat cum pot să fie cetățeni implicați activ în promovarea drepturilor familiilor numeroase.

Nu este mereu ușor acest drum de a lupta pentru drepturile noastre. Au existat multe momente în care părea că ne luptăm cu morile de vânt, dar de fiecare dată, a apărut o mică scânteie care să ne confirme că efortul nostru contează.

Fie au venit noi voluntari în echipă, fie a apărut un alt rezultat al eforturilor noastre. Un rezultat al muncii noastre de care suntem tare mândri este recunoașterea pe care a primit-o Asociația din partea Președintelui interimar al României, Ilie Bolojan – „Ordinul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social”, în grad de Cavaler.

Cred că fiecare familie care ni se alătură la ASFANU, fiecare persoană care participă la activitățile sau studiile noastre, care apreciază un mesaj sau pur și simplu înțelege mai bine ce înseamnă o familie numeroasă, reprezintă un pas înainte. Toate acestea mă motivează să continui alături de oameni extraordinari în această poveste frumoasă a familiilor numeroase.

Proiect de lege pentru familiile numeroase

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă familiile numeroase în România și cum contribuie asociația dumneavoastră la schimbarea mentalității sociale în favoarea acestora?

Cea mai mare provocare este legată de faptul ca familiile numeroase nu sunt definite în legislație, cum sunt spre exemplu familiile monoparentale. Și este o definiție atât de simplă, o familie este numeroasă atunci când numărul de adulți este mai mic decât numărul de copii, adică atunci când in familie nu este un adult pentru fiecare copil, care să se ocupe de creștere, întreținere și îngrijire.

Și, pentru că această definiție nu este în legislație, orice propunere de măsură în favoarea familiilor numeroase ajunge să se lovească de o barieră legislativă, uneori chiar fără a ajunge să fie analizată esența sau impactul ei.

ASFANU a contribuit în 2020 la inițierea unui proiect legislativ care conține această definiție și o serie de drepturi pentru familiile numeroase. La începutul acestui an, după ani de stagnare, proiectul de lege a fost analizat de către Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, care a decis continuarea dezbaterilor pe marginea acestui proiect.

Familiile numeroase: peste 1,5 milioane de români

O altă provocare importantă este faptul că rolul pe care îl joacă familiile numeroase în societate este prea puțin cunoscut, deși este atât de important. De aceea ducem o campanie constantă de educare a publicului cu informații și date reale despre familiile numeroase.

În Romania, familiile numeroase sunt invizibile în statistici și în dezbaterile publice. ASFANU este singura organizație din Romania care publică date statistice actualizate despre familiile numeroase: suntem peste 300.000 de familii numeroase cu copii în întreținere, adică peste 1.500.000 de persoane.

Suntem o categorie importantă a populației, care contribuie la viitorul demografic al țării, singura categorie de familii care asigură rata de înlocuire, cu peste doi copii născuți, dar care nu beneficiază de politici publice corelate cu realitatea vieții lor.

Ce beneficii primesc aceste familii în alte țări

De aceea, ASFANU promovează constant necesitatea introducerii de politici coerente, fundamentate pe date și adaptate situației reale a familiilor numeroase.

Modele de succes există, le vedem în Uniunea Europeană, unde sprijinul pentru familiile 3+ se materializează prin beneficii fiscale, acces la educație, transport, locuințe etc. Ne dorim ca și Romania să urmeze aceste exemple, nu ca măsuri de sprijin social, ci ca strategie de dezvoltare pe termen lung.

Prejudecățile din societate, cea mai mare provocare

Cum ați perceput atitudinea generală a societății față de familiile numeroase?

Cea mai mare provocare cu care se confruntă familiile numeroase este cea legată de prejudecăți. ASFANU realizează un studiu permanent în rândul familiilor numeroase prin care evidențiem cine sunt, cum trăiesc și care sunt nevoile lor, iar într-o proporție covârșitoare, familiile au spus că își doresc să nu mai fie judecate în societate, ci înțelese.

În Romania, familiile numeroase se confruntă cu un val constant de prejudecăți și stigmatizare. În ochii multora, a avea mai mult de doi copii este perceput drept o anomalie socială, iar reacțiile sunt adesea de uimire și judecată: „Cum te descurci cu patru, că eu nu pot nici cu unul?”.

O investiție în viitorul societății

Există și etichete negative mult mai dure. Familiile cu mai mulți copii sunt frecvent catalogate drept „beneficiare de ajutoare sociale”, deși, în realitate, majoritatea nu primesc niciun sprijin în afara alocațiilor pentru copii, pe care le primesc toți copiii, indiferent de mărimea familiei.

Alte prejudecăți asociază familiile numeroase cu o anumită religie sau cu lipsa educației, ignorând faptul că alegerea de a avea trei sau mai mulți copii este o alegere conștientă și asumată.

Pentru părinții de familii 3+, aceste judecăți sunt dureroase și ajung în situația paradoxală de a se justifica de ce au o familie numeroasă.

Familiile numeroase, în loc să fie sprijinite sau măcar respectate, trebuie adesea să își apere dreptul la normalitate și demnitate. A le judeca nu ajută pe nimeni, a le înțelege și a le susține poate face însă o diferență uriașă, nu doar pentru aceste familii, ci și pentru viitorul societății.

Familiile invizibile

Ce proiecte și inițiative ați implementat pentru a educa și sensibiliza publicul cu privire la valoarea și importanța familiilor numeroase în comunitățile noastre?

Pentru noi, educarea și sensibilizarea publicului cu privire la valoarea și importanța familiilor numeroase a fost întotdeauna o prioritate.

Într-o societate în care aceste familii sunt adesea invizibile sau percepute prin prejudecăți, ASFANU a implementat inițiative diverse pentru a aduce în atenția publică realitatea lor, provocările și contribuția lor la viitorul demografic al României.

Un prim pas important a fost realizarea și publicarea primului studiu național despre familiile numeroase, care oferă date statistice reale privind statutul social, nivelul de trai și nevoile acestor familii.

Propunere: Cardul de reduceri pentru familii

Am lansat publicații precum „Familiile numeroase în cifre”, care conțin date statistice despre familii 3+ și un ghid de bune practici pentru implementarea Cardului Familiei Numeroase în Romania, în care am reunit modele naționale, locale și non-guvernamentale de carduri de reduceri pentru familii. Toate acestea au rolul de a fundamenta propunerile noastre cu informații reale, nu prin percepții.

De asemenea, am marcat zile importante în viața unei familii precum Ziua Internațională a Familiei sau Ziua Internațională a Mamei prin ateliere și întâlniri comunitare. Am organizat conferințe și întâlniri cu experți, în care am abordat tema demografiei, a prezenței pe piața muncii a familiilor numeroase sau a turismului 3+.

Am pus accent pe construirea comunității familiilor 3+, prin activități care aduc părinții și copiii din familiile numeroase împreună. Părinții au nevoie să împărtășească idei și nevoi, iar copiii să cunoască copii din alte familii numeroase și să înțeleagă că și alți copii sunt ca ei, frați mai mari sau mijlocii în familiile lor.

Am organizat ateliere educative, excursii, activități recreative si culturale. Familiile din Brașov s-au reunit într-un Cor al Familiilor Numeroase, iar copiii talentați din familii numeroase au excelat pin cadrul unui eveniment spectacol dedicat lor – Galei Copiilor Talentați din familii numeroase.

Două orașe vor adopta politici prietenoase față de familii

La nivel european, prin statutul de membru al Confederației Europene a Familiilor Numeroase, ASFANU este punct de contact in Romania pentru Rețeaua Europeana a Municipalităților Prietene cu Familia.

Această Rețea reunește peste 160 de municipalități din Uniunea Europeană care promovează politici în favoarea familiei. În urma eforturilor voluntarilor ASFANU, 2 municipalități din Romania și-au asumat acest angajament să adopte politici prietenoase cu familia: Bacău și Brașov.

Prin aceste inițiative, ne-am dorit să susținem și să facem vizibilă contribuția familiilor numeroase, dar în același timp să creăm un cadru de respect, apreciere și sprijin, atât pentru părinți, cat și pentru copii. Educăm prin propriul exemplu, creăm comunități și punți între oameni.

Educație publică și dialog

În contextul schimbărilor sociale și economice, cum vedeți rolul asociației în schimbarea mentalității generale despre familie și în promovarea unui climat favorabil creșterii copiilor?

Rolul asociației este de a susține părinții în comunitățile lor să își cunoască drepturile, să vorbească despre ei și pentru ei, să susțină performanțele și talentele copiilor lor, dar mai ales să ajute comunitatea, să se susțină reciproc înainte de a aștepta orice sprijin din partea autorităților.

Schimbările sociale și economice din ultimii ani au adus provocări semnificative pentru toate tipurile de familii, dar familiile numeroase resimt aceste schimbări mult mai puternic. În acest context, rolul ASFANU este de a deveni o voce puternică și constantă în spațiul public, care să reașeze valoarea familiei acolo unde îi este locul – în centrul societății.

Promovarea unui climat favorabil creșterii copiilor înseamnă, înainte de toate, educație publică și dialog. Prin proiecte dedicate familiilor 3+, studii și prezență activă în dezbateri, ne propunem să schimbăm percepția că familia numeroasă este o povară sau o alegere iresponsabilă.

De asemenea, ASFANU își asumă rolul de a aduce modele funcționale din Europa în Romania, de a lucra împreună cu autoritățile și mediul privat pentru politici care sprijină familia, precum masuri fiscale sau acces nerestricționat pe piața muncii pentru mame 3+.

Totodată, construim comunități acolo unde părinții 3+ își doresc să se implice, astfel încât să se poată susține reciproc și să învețe cum să fie cetățeni activi. Credem că schimbarea mentalităților începe prin recunoaștere și respect.

Locul unde viața începe și dragostea nu se termină

Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai bune modalități prin care autoritățile, organizațiile și societatea civilă pot susține familia pe termen lung?

În primul rând prin poziționarea rolului familiei în societate. Familia este locul unde viața începe și dragostea nu se termină niciodată. Fără familie nu am exista și acest lucru se răsfrânge în toate domeniile vieții noastre, dar cu toate acestea nu se afla în prioritățile politicilor publice sau private.

Cele mai bune modalități prin care autoritățile, organizațiile și societatea civilă pot susține familia sunt cele care îmbină politici publice coerente cu acțiuni concrete la nivel comunitar. Avem nevoie de o strategie națională privind familia și demografia, care să fie detaliată și aplicată la toate nivelurile: național, local și individual.

La nivel național, întemeierea unei familii trebuie încurajată prin masuri predictibile: deducerea cheltuielilor legate de creșterea si educația copiilor din taxe, politici de sprijin pentru echilibrul între viața profesională și viața de familie, precum și o arhitectură a serviciilor de îngrijire adaptată nevoilor reale ale părinților.

La nivel local, autoritățile trebuie să creeze infrastructură prietenoasă cu familia și chiar departamente dedicate sprijinirii acesteia. La nivel personal, cred că este important ca tinerii să înțeleagă valorile și transformările pozitive pe care le aduce venirea unui copil în viața lor, prin educație și exemple reale.

Pentru a-și îndeplini rolul, familiile nu au nevoie de tratament special, dar au nevoie să se simtă respectate și valorizate în societate, iar acesta este lucrul pe care este nevoie să îl construim cu toții.

Mediul ideal pentru dezvoltarea părinților și copiilor

Ce mesaj ați dori să transmiteți atât familiilor numeroase, cât și celor care nu sunt familiarizați cu realitățile acestora, pentru a încuraja o mentalitate mai deschisă și respectuoasă față de familie și maternitate?

De-a lungul timpului am cunoscut o mulțime de familii numeroase, cu trei, patru, cinci și chiar nouă copii, iar ceea ce rămâne o constantă este admirația pe care o simt de fiecare dată când le descopăr poveștile de viață. Pentru că este un curaj și o determinare pe care o vad în părinți.

Văd copii care învață spiritul de echipă și întrajutorare, văd mame care au o pregătire profesională și experiență de viață extraordinare, văd copii cu talente deosebite, care merită încurajați și susținuți.

În spatele acestor familii văd forța și determinarea părinților, văd părinți care fac eforturi uriașe pentru binele copiilor lor, văd mame cu o pregătire profesională și o experiență de viață extraordinară, văd copii care învață spiritul de echipă, empatia și responsabilitatea, dar și copii extraordinari, cu talente deosebite, care merita încurajate.

Și văzând toate acestea, îmi doresc ca societatea să cunoască aceste lucruri, să înțeleagă cât de valoros este să aibă o familie numeroasă în jurul lor, să înțeleagă ce înseamnă să ai un prieten care acasă este și frate mai mare sau mic, să înțeleagă valorile pe care le aduce familia numeroasă în societate și să nu o mai înconjoare de prejudecăți.

Iar pentru familiile numeroase, mesajul meu este acesta: Nu vă lăsați descurajate! Alegerile voastre sunt valoroase, contează pentru voi, pentru copiii voștri și pentru familiile voastre minunate.

Biserica și familiile numeroase

Nota redacției: Anul 2026 a fost desemnat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

În acest context, este în lucru icoana Anului omagial 2026, în care va fi reprezentată familia de Sf. Vasile cel Mare – opt membri ai acesteia sunt trecuți în calendarul bisericesc.

O altă familie de sfinți este cea a Sf. Grigorie Palama, care a dat Bisericii șapte sfinți, iar din Biserica noastră este familia de Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu, la cei cinci martiri, tată și fii, adăugându-se anul acesta fiind canonizată și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august).

Alți sfinți menționați ca ocrotitori ai familiei sunt Mucenicii Terentie și soția sa, Neonila, cu cei 7 fii, martirizați în sec. I (28 octombrie), dar și alte familii sfinte, între care o parte sunt menționate aici.

Foto credit: Arhiva personală