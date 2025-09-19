IPS Varsanufie a lansat volumul de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!”

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului a lansat, miercuri, la Râmnicu Vâlcea, volumul de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!”.

Volumul, apărut la editura „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul Colecției „Verba Hierarchiae”, reprezintă o mărturie că „viața omului se preface, se înnoiește și crește în asemănarea cu Dumnezeu”, după cum a explicat IPS Varsanufie.

„Îndumnezeirea după care aspiră omul, creat după chipul lui Dumnezeu şi în vederea asemănării cu El, nu se produce după fire, adică în mod natural, ci după har, prin realizarea virtuţii ca deprindere statornică de a face lucrător harul prin credinţă şi fapte bune”.

„Îndumnezeirea omului se identifică, așadar, cu participarea la viața lui Dumnezeu. Prin comuniune cu Dumnezeu, viața unui om sfânt devine văzătoare de Dumnezeu sau îndumnezeită. Cel îndumnezeit devine purtător de Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Arhiepiscopul Râmnicului a mai adăugat că acest volum se alătură primelor două din colecția „Verba Hierarchiae”, care au o oferit „o amplă exegeză și tâlcuire duhovnicească rugăciunilor „Tatăl nostru” și „Împărate ceresc”, accentuând necesitatea unei înțelegeri profunde a adevărurilor dumnezeiești, având scop transformarea interioară a omului, prin virtuți, expresii ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele”.

Cu ocazia lansării, cei prezenți au putut asculta recitalul de pian și nai, oferit de părintele Calinic Perciun și tânăra Alexandra Petrică.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului