Omul nu poate exista în deplinătatea ființei sale decât în comuniune cu Izvorul vieții, explică IPS Varsanufie

„Omul nu poate exista în deplinătatea ființei sale decât în comuniune cu Izvorul vieții”, a explicat duminică Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, în Parohia Mateești din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat că episodul vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei descoperă atât drama omului înrobit de păcat, cât și lucrarea restauratoare a lui Hristos.

„Prezența Mântuitorului schimbă întreaga ordine a lucrurilor. Demonii L-au recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu, mărturisind, chiar fără voie, că adevărata stăpânire asupra lumii aparține Creatorului. Puterea Mântuitorului nu se manifestă prin constrângere, ci prin plenitudinea vieții dumnezeiești, înaintea căreia întunericul nu poate rămâne”.

„Păcatul nu îl desființează pe om, dar îi întunecă transparența către Dumnezeu și către aproapele. El introduce dezbinare acolo unde firea fusese zidită pentru unitate și iubire. De aceea, minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos nu este doar o eliberare de sub puterea demonilor, ci o restaurare a persoanei”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Răul nu are putere în sine

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că demonii nu puteau lucra nici măcar asupra animalelor fără îngăduința lui Dumnezeu.

„Prin aceasta, Evanghelia arată limpede că diavolul nu are o putere autonomă asupra creației”, a precizat Arhiepiscopul Râmnicului.

„După îngăduință, turma de porci s-a aruncat în mare și a pierit în valuri (Matei VIII, 32). Evanghelistul Matei nu prezintă acest fapt ca pe o simplă consecință spectaculoasă a minunii, ci ca pe o descoperire a naturii autentice a lucrării demonice”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat atitudinea locuitorilor din Gadara față de vindecarea celor doi oameni: „Pierderea turmei a provocat neliniște, însă Fiul lui Dumnezeu a arătat că salvarea a doi oameni valorează infinit mai mult decât orice avere”.

„Inima rămasă legată exclusiv de bunurile trecătoare nu poate înțelege că prezența lui Dumnezeu este cel mai mare dar”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului