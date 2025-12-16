IPS Timotei: Praznicul Crăciunului asigură continuitatea permanentă a moștenirilor de totdeauna

„Praznicul Crăciunului asigură continuitatea permanentă a moștenirilor de totdeauna”, a subliniat Arhiepiscopul Timotei al Aradului, în Pastorala de Crăciun adresată credincioșilor, în care vorbește despre legătura dintre generații, moștenirea spirituală și chemarea omului la Împărăția lui Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei arată că sărbătoarea Nașterii Domnului este strâns legată de comuniunea cu înaintașii și de continuitatea credinței.

Arhiepiscopul face referire la Duminica Strămoșilor, dinaintea Crăciunului, ca moment de aducere-aminte a legăturii dintre generații.

„Unitatea fiecărui neam și legătura dintre acestea se arată într-un chip firesc, consolidând-o pe cea dintotdeauna, primând atât cele pământești, cât și cele cerești”.

Colindul este prezentat ca mărturie vie a continuității credinței și a tradiției: „Înșine recunoaștem realitatea istorică consemnată prin intonarea colindei: Azi cu strămoșii cânt în cor / Colindul sfânt și bun”.

Moștenirea este o chemare

Pastorala subliniază și sensul simbolic al noțiunii de moștenire, legată de transmiterea binelui din generație în generație: „Stăruința asupra binelui denotă că bunătatea se transmite continuu din neam în neam peste toate așteptările”.

„Moștenirea este deci o chemare, o binecuvântare și un dar al lui Dumnezeu la care sunt chemați toți cei înfiați”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhiepiscopul Timotei citează din Evanghelia lui Matei, ca împlinire a acestei moșteniri: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii (Mt. 25,34)”.

„Să fim vrednici a sărbători cu binecuvântare cerească tot ceea ce am moștenit din străbuni în vederea desăvârșirii spre slava lui Dumnezeu”, a îndemnat Arhiepiscopul Aradului.

Pastorala de Crăciun poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului