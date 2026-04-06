IPS Teofan, la Procesiunea de Florii de la Iași: Suntem chemați să mărturisim Adevărul în inima noastră și a cetății

„Această binecuvântată procesiune ne arată că suntem chemați să mărturisim adevărul și să așezăm adevărul în chip statornic atât în inima noastră, cât și în inima cetății”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu ocazia Procesiunii de Florii de la Iași.

Peste două mii de persoane și 40 de preoți au participat la evenimentul început la Mănăstirea Bărboi cu oficierea slujbei Vecerniei de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Începând cu ora 17:00, participanții au pornit în procesiune spre Catedrala Mitropolitană, oprindu-se pe parcurs la Biserica „Sfântul Sava” și la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

Fără Dumnezeu nu putem împlini nimic

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a întâmpinat pe pelerini la Catedrala Mitropolitană, unde le-a vorbit despre importanța mărturisirii Adevărului.

„Această binecuvântată procesiune ne arată că suntem chemați să mărturisim adevărul și să așezăm adevărul în chip statornic atât în inima noastră, cât și în inima cetății. Fiindcă fără Dumnezeu nu putem împlini nimic frumos, adevărat, adânc și statornic”.

„Adevărul pe care îl mărturisim, la care suntem chemați și pe care îl așezăm la temelia cetății și în inima vieții noastre este mărturisit de Domnul Iisus Hristos, El Însuși Adevărul, prin cuvintele: Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său L-a dat ca să mântuiască lumea”, a explicat IPS Teofan.

Mitropolitul Moldovei a încheiat, afirmând că, în Săptămâna Mare, „suntem chemați spre această iubire a lui Dumnezeu, revărsată pe pământ prin Întruparea, Jertfa și Învierea Fiului Său, Iisus Hristos”.

Foto credit: Doxologia

