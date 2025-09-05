IPS Petru s-a întâlnit cu Comisarul European Marta Kos: Libertatea religioasă, printre subiectele discutate

Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit vineri vizita Excelenței Sale Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Printre subiectele abordate s-au numărat libertatea religioasă și parcursul european al Republicii Moldova.

Întrevederea a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a evidențiat că Mitropolia Basarabiei privește cu responsabilitate și deschidere beneficiile pe care aderarea la Uniunea Europeană le poate aduce Republicii Moldova.

„Mitropolia Basarabiei, prin glasul sinodului mitropolitan și prin slujirea clerului său, a demonstrat constant că sprijină dorința credincioșilor de a ancora Republica Moldova în valorile europene, reafirmând că drumul european este și un drum al memoriei, al libertății și al demnității”, precizează mitropolia.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de piedicile pe care le-a întâmpinat în anii 1990 când a început procesul de recunoaștere a Mitropoliei Basarabiei.

După dialogul bilateral, Excelența Sa Marta Kos a vizitat Paraclisul „Sfântul Ioan Teologul”, unde Înaltpreasfințitul Părinte Petru a prezentat proiectele importante aflate în derulare la nivelul mitropoliei.

Întâlnire cu reprezentanții cultelor

Programul oficial al Comisarului European a continuat la Ministerul Culturii, unde a avut loc o masă rotundă cu reprezentanții mai multor culte religioase din Republica Moldova, inclusiv Mitropolitul Vladimir Cantarean.

Întâlnirea a fost coordonată de Cristina Gherasimov, viceprim-ministru al Republicii Moldova pentru integrare europeană.

Dialogul a abordat poziția publică a Bisericii și responsabilitatea clerului în susținerea vectorului european, precum și avantajele pe care integrarea le oferă comunităților religioase.

În cadrul discuțiilor s-a reiterat necesitatea ca spațiul liturgic să rămână neatins de propaganda politică.

„Întrevederea de astăzi a marcat nu doar un pas important în dialogul dintre Mitropolia Basarabiei și instituțiile europene, ci și o reafirmare a angajamentului ferm al Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, în numele unei misiuni pastorale care îmbină credința cu responsabilitatea civică și memoria istorică cu speranța în viitor”, evidențiază Mitropolia Basarabiei.

Sursă foto: Facebook / Mitropolia Basarabiei