IPS Nifon îndeamnă la urmarea exemplului Sfântului Antonie cel Mare

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit, sâmbătă, Sfânta Liturghie la Paraclisul Reședinței Eparhiale Kretzulescu din Târgoviște, cu ocazia hramului lăcașului de cult, Sfântul Antonie cel Mare.

La Sfânta Liturghie au participat clerici, precum și numeroși credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Alexandru Arzoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Buciumeni, Protoieria Pucioasa.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre personalitatea și importanța Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, evidențiind rolul său esențial în organizarea și dezvoltarea monahismului creștin.

Sfântul Antonie – model pentru monahi

Potrivit Arhiepiscopiei Târgoviștei, IPS Nifon a subliniat că viața Sfântului Antonie, înțelepciunea adâncă, echilibrul duhovnicesc și pilda de smerenie l-au așezat ca reper ascetic pentru întreaga lume creștină, motiv pentru care a fost numit „cel Mare”.

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare a fost un adevărat model de monah și un îndrumător pentru numeroși ucenici, care au dus mai departe învățătura sa.

Prin viața și exemplul lor, aceștia au arătat că urmarea lui Hristos presupune o minte curată și o inimă plină de dragoste, îmbinând rugăciunea cu nevoința și cu slujirea aproapelui, indiferent de locul în care trăiesc.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a arătat că râvna misionară și viața ascetică a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare au inspirat de-a lungul timpului numeroși creștini, unii dintre ei cinstiți astăzi ca sfinți.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei

