IPS Nifon avertizează asupra îndepărtării omului de Lumina lui Hristos: Întunericul generează tot răul din lume

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a subliniat că lumina lui Hristos aduce pace și iertare în lume, în timp ce întunericul spiritual produce mândrie, violență și crize care afectează întreaga societate.

„Cei care preferă această cale nu țin cont de lumina lui Hristos, a harului și a învățăturii Sale dumnezeiești, producând multă suferință în lume, dar și numeroase crize, precum cea morală, cea socială sau cea ecologică”, a precizat chiriarhul Târgoviștei, adăugând că aceste realități „batjocoresc splendoarea umanității și frumusețea creației dumnezeiești”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit începutul propovăduirii publice a Mântuitorului Iisus Hristos, subliniind importanța mesajului evanghelic rostit de Domnul: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17). Ierarhul a arătat că această chemare exprimă esența misiunii lui Hristos, Care este „Lumina lumii și a istoriei”.

„Domnul este Lumina lumii și a istoriei, Cel despre care au vorbit cu atâta entuziasm profeții și care ne-a adus descoperirea desăvârșită a dumnezeirii”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa, explicând că prin Taina Botezului fiecare creștin primește „acea făclie de lumină a harului”, care susține urcușul duhovnicesc spre Împărăția cerurilor.

Ierarhul a subliniat că pocăința are un rol esențial în viața creștinului, deoarece „pocăința înnoiește din temelii viețile noastre, ne luminează sufletele și ne scoate din «latura și umbra morții», eliberându-ne din sclavia păcatului”. În acest sens, IPS Nifon a arătat că urmarea lui Hristos conduce la pace, iertare și bună înțelegere între oameni.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Ierarhul a hirotonit doi preoți, absolvenți ai Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei