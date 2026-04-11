Mesajul Învierii este unul de pace, adevăr, iubire și reconciliere, a evidențiat IPS Nifon în Pastorala de Paști

„Mesajul Învierii este unul de pace, adevăr, dreptate, iubire, armonie și reconciliere”, a evidențiat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în Pastorala de Paști.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Învierea Domnului reprezintă temelia vieții creștine și izvorul transformării lumii și a omului: „Învierea Domnului este fundamentul credinței, al misiunii și al propovăduirii apostolilor, dar și al vieții creștinilor din toate locurile și din toate timpurile”.

„Nu este doar începutul unei noi istorii, ci renașterea fiecărei inimi care se întoarce la Dumnezeu”, a adăugat ierarhul.

Domnul merge împreună cu noi

Arhiepiscopul Târgoviștei a evidențiat că, în fața răului din lume, răspunsul lui Dumnezeu este iubirea jertfelnică: „Singura soluție la suferința lumii este numai iubirea, căci doar ea poate transfigura durerea și poate deschide drumul către Înviere”.

„Domnul Cel Înviat merge împreună cu noi pe drumurile vieții, încurajându-ne și dăruindu-ne speranță și putere”, a evidențiat ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Învierea este temelia misiunii creștine și a mărturisirii credinței în lume: „Misiunea reprezintă însăși esența vieții creștine, o chemare la autenticitate, la mărturisire prin viață”.

Apel la pace și solidaritate

Un loc central în mesajul pastoral îl ocupă chemarea la pace, unitate și solidaritate între oameni.

„Pacea este numele lui Dumnezeu și nimeni nu poate pretinde că-L slujește, pornind războaie și declanșând crize”.

Ierarhul a subliniat importanța sprijinirii celor aflați în suferință: „Învierea ne cheamă la solidaritate cu cei aflați în suferință, fiecare faptă de milostenie devenind o rază de lumină”.

Să ne punem încrederea în Dumnezeu

Arhiepiscopul Târgoviștei i-a îndemnat în final pe credincioși să rămână statornici în credință și în nădejde.

„Să ne punem încrederea în Bunul Dumnezeu, Cel ce nu dezamăgește niciodată, sperând că pacea și buna înțelegere vor domni din nou în lume”.

Pastorala de Paști a Înaltpreasfințitului Părinte Nifon poate fi citită integral aici.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu