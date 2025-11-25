IPS Nifon, la Centenarul Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu: Semn al legăturii dintre credință, educație și națiune

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a transmis, luni, un mesaj cu o ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu.

Cu acest prilej, IPS Nifon a subliniat că acest monument „reprezintă un moment de rememorare a rolului important pe care această instituție a avut-o în formarea elitei militare a țării noastre”, precum și un „reper educațional, axiologic și moral în epocă, dar și de apreciere a curajului și eroismului celor care au luptat, mai ales, în Marele Război, și au contribuit la realizarea României Mari, precum și la apărarea acestui deziderat de secole al neamului nostru”.

Înaltpreasfinția Sa a continuat, afirmând că decizia de a amplasa un liceu militar nu a fost una întâmplătoare, deoarece lăcașul este cea mai importantă necropolă voievodală a Munteniei.

„Amplasarea liceului militar lângă Mănăstirea Dealu nu a fost întâmplătoare, deoarece aceasta este cea mai mare și mai importantă necropolă voievodală munteană, iar în pronaosul bisericii sale se află, într-un impunător sarcofag, ca prețios simbol al unității noastre naționale, capul lui Mihai Voievod Viteazul, primul mare unificator al românilor și unul dintre cei mai importanți apărători ai Europei creștine”, a transmis IPS Nifon.

Legătura dintre credință, educație și slujirea națiunii

„De altfel, vecinătatea monahală a oferit liceului militar o puternică dimensiune simbolică și spirituală, iar monumentul ridicat în apropiere subliniază strânsă și profunda legătură dintre vechea tradiție voievodală și sacrificiul generației moderne”, a adăugat ierarhul.

Arhiepiscopul Târgoviștei a transmis că monumentul este „un semn al legăturii indestructibile dintre credință, educație și slujirea națiunii, care ne amintește că formarea tinerelor generații, în spiritul respectului și iubirii față de neam, țară și credință rămâne o datorie sfântă, iar sacrificiul eroilor noștri este temelia libertății și unității naționale”.

Pe 24 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de la sfințirea Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu, din județul Târgoviște. Aniversarea a fost marcată printr-o slujbă de pomenire a eroilor și o ceremonie militară.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei

