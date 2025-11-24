IPS Nifon aniversează 40 de ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, aniversează, luni, 40 de ani de arhierie.

IPS Nifon s-a născut în data de 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giur­giu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae.

Studii

A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi 1959, iar apoi a absolvit Seminarul Teo­logic din Bucureşti (1959-1964) și Institutul Universitar din Bucureşti (1964-1968).

A absolvit cursuri de doctorat la același Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testa­ment şi Limba Ebraică și a efectuat studii postuniver­sitare la Universitatea din Londra – King’s College, precum şi la Universitatea din Oxford (1971-1974).

În 1974 a obținut titlul de Master of Theology al Universității din Londra, prezentând lucrarea de disertație cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament.

A urmat alte studii postuniver­sitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972) şi la Universitatea din Geneva (Elveţia), în anul academic 1977-1978.

A devenit doctor în Teo­logie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie şi exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea.

A fost cântăreţ bisericesc la Parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog şi profesor la Seminarul Teologic din Bucu­reşti, documentarist principal, şef de ser­viciu, secretar la Sectorul Relaţii externe bisericeşti al Administraţiei Patriarhale, toate între anii 1975 şi 1980.

După închinovierea la Mănăstirea Cernica, în data de 8 mai 1980, a fost tuns în monahism primind numele Nifon. La scurt timp, a fost hirotonit ierodiacon, iar pe 15 mai 1980 a devenit ieromonah.

În 16 iulie 1980, pe când slujea la Mănăstirea Antim din București, a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

Arhiereu al Bisericii Ortodoxe Române

În anii 80 ai secolului trecut, a desfășurat activități misionare în Canada, după care a fost numit consilier patriarhal în cadrul Sectorului Relații Externe Bisericești. Totodată, i-a fost încredințată conducerea Mănăstirii Antim și a fost ales Episcop vicar patriarhal în 24 noiembrie 1985.

Odată cu înființarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor în 1993, a fost ales și instalat în 1994 ca primul episcop al acestei eparhii.

În decembrie 1999 a fost ales și întronizat Arhiepiscop al Târgoviștei, iar în 7 martie 2008, pentru bogata activitate, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitropolit ad personam.

Mitropolitul onorific Nifon reprezintă Biserica Ortodoxă Română la evenimentele ecumenice și a făcut parte din numeroase delegații în străinătate. Este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia.

Activitatea publicistică

A publicat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie şi Ecumenism. Studii, conferinţe, meditaţii (2000), Profetul Miheia: Introdu­cere, traducere şi comentariu (2000), Misi­une şi Viaţă (2002), Misiologie creştină (2002 şi 2005), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhie­piscopiei Târgoviştei, 2001).

A coordonat apariţia Almanahurilor Episcopiei Slobo­ziei şi Călăraşilor (1994-2000), precum şi cele ale Arhiepiscopiei Târgoviştei (2001- 2017), a reeditat în ediție jubiliară opera Macariană (2008 -2012), a publicat numeroase studii şi articole în diferite publicaţii bisericeşti din ţară şi străinătate.

Foto credit: Basilica.ro

