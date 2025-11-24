IPS Nifon aniversează 40 de ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, aniversează, luni, 40 de ani de arhierie.
IPS Nifon s-a născut în data de 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giurgiu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae.
Studii
A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi 1959, iar apoi a absolvit Seminarul Teologic din Bucureşti (1959-1964) și Institutul Universitar din Bucureşti (1964-1968).
A absolvit cursuri de doctorat la același Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testament şi Limba Ebraică și a efectuat studii postuniversitare la Universitatea din Londra – King’s College, precum şi la Universitatea din Oxford (1971-1974).
În 1974 a obținut titlul de Master of Theology al Universității din Londra, prezentând lucrarea de disertație cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament.
A urmat alte studii postuniversitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972) şi la Universitatea din Geneva (Elveţia), în anul academic 1977-1978.
A devenit doctor în Teologie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie şi exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea.
A fost cântăreţ bisericesc la Parohia ortodoxă românească din Londra, pedagog şi profesor la Seminarul Teologic din Bucureşti, documentarist principal, şef de serviciu, secretar la Sectorul Relaţii externe bisericeşti al Administraţiei Patriarhale, toate între anii 1975 şi 1980.
După închinovierea la Mănăstirea Cernica, în data de 8 mai 1980, a fost tuns în monahism primind numele Nifon. La scurt timp, a fost hirotonit ierodiacon, iar pe 15 mai 1980 a devenit ieromonah.
În 16 iulie 1980, pe când slujea la Mănăstirea Antim din București, a fost ridicat la rangul de arhimandrit.
Arhiereu al Bisericii Ortodoxe Române
În anii 80 ai secolului trecut, a desfășurat activități misionare în Canada, după care a fost numit consilier patriarhal în cadrul Sectorului Relații Externe Bisericești. Totodată, i-a fost încredințată conducerea Mănăstirii Antim și a fost ales Episcop vicar patriarhal în 24 noiembrie 1985.
Odată cu înființarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor în 1993, a fost ales și instalat în 1994 ca primul episcop al acestei eparhii.
În decembrie 1999 a fost ales și întronizat Arhiepiscop al Târgoviștei, iar în 7 martie 2008, pentru bogata activitate, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitropolit ad personam.
Mitropolitul onorific Nifon reprezintă Biserica Ortodoxă Română la evenimentele ecumenice și a făcut parte din numeroase delegații în străinătate. Este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia.
Activitatea publicistică
A publicat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the EcumenicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie şi Ecumenism. Studii, conferinţe, meditaţii (2000), Profetul Miheia: Introducere, traducere şi comentariu (2000), Misiune şi Viaţă (2002), Misiologie creştină (2002 şi 2005), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2001).
A coordonat apariţia Almanahurilor Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor (1994-2000), precum şi cele ale Arhiepiscopiei Târgoviştei (2001- 2017), a reeditat în ediție jubiliară opera Macariană (2008 -2012), a publicat numeroase studii şi articole în diferite publicaţii bisericeşti din ţară şi străinătate.