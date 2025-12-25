IPS Laurențiu, la Sfânta Liturghie de Crăciun: Dumnezeu Însuși devine Darul

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, în ziua de Crăciun, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde a vorbit despre însemnătatea acestei mari sărbători.

În cuvântul său, IPS Laurențiu a explicat faptul că Nașterea Domnului petrecută la Betleem este o minune și un paradox.

„Minunea Betleemului este un paradox pe care mintea omenească nu poate să îl înțeleagă: Dumnezeu, Dăruitorul, nu vine la noi trimiţându-ne ceva de la Sine, o bogăție detașată de Sine, ci El Însuși devine Darul, arătându-ne că bogăția Sa nu constă în ceea ce are, ci în ceea ce ne dă, adică pe Însuși Fiul Său, Cel Unul-Născut”.

„Face aceasta pentru că El este bogat din veșnicie și pentru că le are pe toate la modul superlativ, fiind iubirea desăvârșită, lipsită de orice urmă de egoism”, a subliniat Mitropolitul Ardealului.

Bogăția lui Dumnezeu

Chiar dacă omul nu a respectat porunca lui Dumnezeu și a căzut în păcat, Domnul „cel infinit de bogat în slavă” a venit, din nou, în ajutorul nostru.

„Dar Dumnezeu cel infinit de bogat în slavă, dorind să vină și să ne ridice din sărăcia noastră, S-a smerit, S-a golit, S-a deșertat pe Sine (Filipeni 2:7), născându-Se ca un prunc sărac, în iesle, gol, lipsit de orice slavă lumească.”

„Doar în acest mod, doar prin această sărăcire de bună voie, însă plină de iubire, bogăția lui Dumnezeu putea ajunge la noi, cei săraci, fără să ne zdrobească cu slava Sa plină de lumină. Doar îmbrăcându-Se în sărăcia noastră a putut să ne umple pe noi de bogăția slavei Sale nemărginite”, a concluzionat ierarhul.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

