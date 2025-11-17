IPS Laurențiu, la două decenii de întronizare: Suntem cu toții cuprinși în planul cel veșnic al lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sărbătorit, duminică, 20 de ani de la întronizare, afirmând că viața fiecăruia dintre noi „este cuprinsă în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”.

Ierarhul a precizat că „dacă ne gândim la lucrul acesta, nu ne mai este teamă de nimic și nu ne mai speriem de ce vine asupra noastră”.

„Dacă am slujit în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare Sfânta Liturghie, am considerat că este ofranda pe care o pot aduce lui Dumnezeu cerându-i îngăduință, cerându-i binecuvântare, cerându-i ajutor și spor de a merge împreună atâta vreme cât este scris.”

„Viața noastră este cuprinsă în planul cel veșnic al lui Dumnezeu şi dacă ne gândim la lucrul acesta, nu ne mai este teamă de nimic și nu ne mai speriem de ce vine asupra noastră. Suntem cu toții cuprinși în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”, a spus IPS Laurențiu.

Omul are nevoie de Hristos

Înaltpreasfinția Sa a remarcat că Biserica lui Hristos este locul unde se reface omul, precum cel căzut între tâlhari din parabola Samarineanului Milostiv.

„Ne pregătim în perioada aceasta a postului pentru ca să-L întâmpinăm pe Cel care se va naște în peștera din Betleem. Vine să ne mântuiască pe noi,pe toți, vine ca pildă a milostivirii iubitoare a lui Dumnezeu față de creatura Sa care a căzut între tâlhari, față de creatura care are nevoie de refacere. Și unde se reface omul?”

„Nu în alt loc decât în Biserica lui Hristos, care este casa de oaspeți din parabolă. Casa noastră de oaspeți este aceasta în care ne aflăm şi nici nu ne dăm noi seama de fiecare dată când venim în biserică cât dar se revarsă asupra noastră și cât de bogați ne întoarcem noi la casele noastre”, a explicat Mitropolitul Ardealului.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Te Deum și s-a lansat un volum omagial dedicat împlinirii a 20 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. Dan Alexandru Streza.

