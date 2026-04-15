IPS Laurențiu despre cina de la Emaus: De tainica descoperire a lui Hristos cel înviat ne împărtășim și noi la Sf. Liturghie

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a oficiat marți, la mănăstirea covăsneană Sita Buzăului, Liturghia din a treia zi de Paști. „După Învierea Sa, Mântuitorul era într-o altă formă a existenței Sale trupești și de aceea cei doi ucenici, Luca și Cleopa, nu L-au recunoscut, pentru că nu chipul omenesc contează, ci prezența Sa dumnezeiască, așa cum o avem și în icoană”, a explicat ierarhul.

„Dacă la început, când mergea pe lângă ei, ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască, acum ochii lor s-au deschis și L-au recunoscut” la frângerea pâinii, a amintit Înaltpreasfinția Sa.

„De această tainică descoperire a lui Hristos Cel înviat ne împărtăşim și noi la fiecare Sfântă Liturghie, gustând cu adevărat din Sfântul Trup și Scumpul Sânge ale Celui Care S-a jertfit pentru noi și pentru a noastră mântuire.”

Părintele Mitropolit Laurențiu a subliniat că Împărtășirea cu Hristos produce în noi o transformare profundă sufletească și trupească: „Hristos Cel înviat ne oferă sprijin, binecuvântare și ajutor în depășirea neputințelor firii noastre”.

Din sobor au făcut parte ieroschimonahul Ghenadie Trif, duhovnicul mănăstirii, și clerici locali. La slujbă a participat și Nicolae Stoica, primarul comunei Sita Buzăului.

Mănăstirea Sita Buzăului a fost înființată în 1997, la inițiativa oamenilor din sat, care au donat terenul, și a părintelui protopop Florin Tohănean, protoiereul de Întorsura Buzăului. Biserica a fost pictată de pictorul Vasile Buzuloi în perioada 2007-2010. Obștea numără 40 de maici, eforturile lor revigorând viața duhovnicească din județ.

Foto credit: Mitropolia Ardealului