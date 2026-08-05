Congresul Mondial de Studii Siriace: Experți internaționali vor dezbate protejarea patrimoniului creștin

Experți din domeniile diplomației, istoriei, antropologiei și politicilor publice vor participa vineri la o dezbatere dedicată protejării patrimoniului creștin din Orientul Mijlociu, în cadrul Congresului Mondial de Studii Siriace organizat la București.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, evenimentul va avea loc de la ora 16:00, în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului.

Temele dezbaterii vizează pacea și securitatea regională, istoria comunităților creștine din Orientul Mijlociu, precum și rolul diplomației culturale și religioase în protejarea patrimoniului și consolidarea dialogului între civilizații.

La eveniment vor lua parte Erkki Tuomioja, fost ministru de externe al Finlandei și fondator al organizației Historians Without Borders, Brian Cox, președintele și fondatorul Institutului pentru Credință Bazată pe Diplomație, Mark Donfried, fondator și director al Institutului pentru Diplomație Culturală din Berlin, prof. Birgit Schäbler, de la Universitatea din Erfurt, și Valentin Veron Toma, cercetător al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române și vicepreședinte al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă.

Moderatorul dezbaterii va fi Cristian David, președintele Institutului pentru Libertate și Democrație.

„Dezbaterea își propune să contribuie la identificarea unor noi direcții de cooperare pentru protejarea patrimoniului creștin din Orientul Mijlociu, ca parte a eforturilor internaționale de promovare a păcii, dialogului și dezvoltării durabile”, au transmis organizatorii.

Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Creștine Arabe se desfășoară în perioada 3–7 august, la Palatul Parlamentului din București, unde vor fi prezentate peste 300 de comunicări științifice. Programul complet poate fi accesat aici.

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Foto credit: Facebook / Amazing Places on Our Planet