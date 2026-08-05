Un eveniment cultural-artistic dedicat Maicii Domnului a adunat peste 20.000 de persoane la Mănăstirea Izbuc

Un eveniment cultural-artistic dedicat Maicii Domnului a adunat duminică peste 20.000 de persoane la Mănăstirea Izbuc din Bihor.

Manifestarea intitulată „Roagă-te și crede” a avut loc după Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu, după cum este tradiția la începutul fiecărei luni.

Concertul a fost susținut de artista Georgiana Lobonț, împreună cu invitații și colaboratorii săi, între care și grupul vocal „Sfântul Ierarh Nectarie” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea.

Potrivit Episcopiei Oradiei, a fost pentru al doilea an consecutiv când artista a oferit un recital de pricesne, în postul Adormirii Maicii Domnului, la Sfânta Mănăstire Izbuc.

La finalul evenimentul, participanții au fost binecuvântați cu apă sfințită, iar Mănăstirea Izbuc le-a oferit pachete cu hrană.

Foto credit: Episcopia Oradiei