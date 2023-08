IPS Laurenţiu: Dacă Îl urmăm Hristos, când intrăm în biserică ne amintim că suntem cei care împlinim voia lui Dumnezeu

Mitropolitul Laurenţiu al Ardealului a sfințit duminică, împreună cu Episcopul Siluan al Italiei, biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Gura Râului, județul Sibiu.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care i‑a îndemnat pe credincioși să caute viața veșnică prin împărtășirea din Sfintele Taine.

„Când vrei să faci un bine, să te gândești cât de bine sau cum l-ar fi făcut Hristos în locul tău. Când ești ispitit sau ești atras să faci altceva, te întrebi ce ar face Hristos în locul tău. Ar face această nedreptate sau nu? Ar fi egoist Hristos sau nu? De aceea dacă rămânem la acest program ne vom aminti de fiecare dată când intrăm în biserică că suntem cei care împlinim voia lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

„«Are cu noi Cristos un plan cu fiecare în parte. Venim în biserică și am primit Sfintele Taine până am ajuns în față de unde am luat Împărtășania, mereu ne Împărtășim cu Hristos cel mort și Înviat pentru ca să trăim viața în Hristos» așa spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să devenim purtători de Hristos. Ce frumos ce viață minunată, ce lucruri care ne fac, să uităm toate toate grijile, toate necazurile, toate supărările, chiar și suferințele și greutățile bătrânețelor, le uităm pentru că nu suntem singuri, suntem cu Hristos”, a spus Înaltpreasfinția Sa

Credincioșii prezenți la slujba de sfințire au purtat costume populare de sărbătoare specifice Mărginimii Sibiului.

Prezent la eveniment, Gheorghe-Florin Cârciu, Secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) al Guvernului României, a primit din partea IPS Laurențiu cea mai înaltă distincție oferită de Mitropolia Ardealui și anume „Crucea Șaguniană” pentru mireni.

PS Siluan a primit din partea primarului localității, cu aprobarea Consiliului local, distincția de „Cetățean de Onoare” al comunei Gura Râului.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” ridicată la 1887 în apropiere de vechiul lăcaș de cult, a fost renovată în ultimii ani, prin eforturile comunității din Gura Râului care și‑a dorit să recapete frumusețea de altădată. Astfel, a fost schimbat acoperișul în totalitate, au fost refăcute tencuielile exterioare, s‑a refăcut Sfânta Masă și s‑a înfrumusețat interiorul lăcașului de cult.

Foto credit: Mitropolia Ardealului