IPS Kallistos Ware a adormit întru Domnul. A îmbinat dragostea pastorală cu rigoarea academică de renume internațional

Mitropolitul Kallistos (Ware) de Diokleia, distins teolog și ierarh al Patriarhiei Ecumenice, a adormit întru Domnul miercuri, în jurul orei 01:00.

S-a născut cu numele de Timothy la Bath, în Marea Britanie, în 1934, și a studiat la Școala din Westminster și la reputatul Colegiu Magdalen din Oxford. A descoperit Ortodoxia anii de școală, dar abia în 1958 a devenit membri al Bisericii Ortodoxe.

A călătorit mult – în America de Nord, la Ierusalim și Sf. Munte Athos și la Mănăstirea Sf. Ioan Teologul din Insula Patmos – și s-a implicat în cercetări academice.

În 1963 i-a apărut lucrarea clasică, The Orthodox Church („Biserica Ortodoxă”), în 1964 a publicat Eustratios Argenti: A Study of the Greek Church under Turkish Rule („Eustratie Argenti: Un studiu despre Biserica Greacă sub Stăpânirea Turcească”), iar în 1965, anul în care a fost hirotonit diacon, și-a terminat teza de doctorat la Universitatea Oxford, dedicată scrierilor Sfântului Marcu Ascetul.

Ca diacon, a slujit la mănăstirea din Insula Patmos și alături de Arhiepiscopul Athenagora al II-lea de Thyateira și Marea Britanie. În 1966, a fost numit Lector al catedrei de Studii despre Creștinătatea Ortodoxă Răsăriteană la Universitatea Oxford.

În aceeași perioadă a fost hirotonit preot și a depus jurămintele monahale, luând numele de Kallistos. Fiind profesor la Oxford, a primit și ascultarea de a înființa o parohie ortodoxă greacă la Oxford. Împreună cu parohia rusă din zonă, comunitatea greacă din Oxford a construit o nouă biserică, pe care cele două parohii au folosit-o slujind alternativ.

A fost ales și consacrat Episcop de Diokleia în 1982.

„Mulți dintre noi și-l amintesc cum era în acea perioadă, când îmbina rigorile cercetări academice cu munca pastorală în parohia sa. Învățăturile din predicile și prelegerile sale, iubirea arătată la Taina Spovedaniei, grija sa de păstor și, mai presus de orice, rugăciunile sale împreună cu și pentru oameni rămân de neuitat”, a scris pe Facebook Părintele Ian de la Parohia Greacă „Sf. Treime” din Oxford.

„Era mereu o bucurie să fii cu el când slujea Sfânta Liturghie”, a mai scris monahul. „În eseul său, «Mergeți cu bucurie»: Taina morții și învierii», Mitropolitul Kallistos ne amintește că «Moartea este o despărțire care nu ne separă… Prăpastia morții nu este de netrecut, căci ne putem mereu întâlni la altarul Domnului».”

Sursa foto: Pappaspost.com

