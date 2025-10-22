IPS Irineu: Sfinții Mărturisitori ai Ardealului sunt adevărați atleți ai lui Hristos

Sfinții Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel sunt adevărați atleți ai lui Hristos, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, duminică, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

„Sfinții Mărturisitori ai Ardealului, pe care azi îi prăznuim, sunt adevărați atleți ai lui Hristos, care au luptat, au suferit și s-au jertfit pentru apărarea dreptei credințe și a identității noastre etnice. Prin pilda vieții lor, ei ne îndeamnă să păstrăm cu fidelitate Legea strămoșească, prin care neamul nostru poate dăinui și prospera”, a spus IPS Irineu.

Arhiepiscopul Alba Iuliei a amintit și de Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, ale cărui moaște au fost așezate spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală.

„Sărbătoarea noastră este încununată astăzi prin prezența, aici, la Alba Iulia, a moaștelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care a fost un far de lumină călăuzitor în vremuri grele. Acest mare Sfânt de la Râmeț cu Sfinții Visarion, Sofronie și Oprea ne stau alături mereu, ca să ne ajute la nevoie și să ne susțină în eforturile noastre pentru dobândirea desăvârșirii morale și a mântuirii veșnice”, a subliniat ierarhul.

Poporul îi iubește pe mărturisitorii ortodocși

Maica stareță de la Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, a menționat că este încredințată de dragostea poporului pentru acești sfinți mărturisitori.

„Numeroșii credincioși prezenți în Cetatea Unirii la această sărbătoare a Sfinților români ne încredințează de dragostea față de acești atleți ai lui Hristos care au mărturisit credința ortodoxă pe plaiurile bătrânului Ardeal, atât de vitregit în istoria sa”.

„Sfântul Dometie rămâne un model de aleasă viețuire pentru preoți, monahi și credincioși prin jertfelnicia și statornicia sa, prin lucrarea virtuților, prin puterea rugăciunilor sale și, mai ales, prin dragostea milostivă față de aproapele”, a explicat maica stareță.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia

