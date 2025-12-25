IPS Irineu în Pastorala de Crăciun: Locul Nașterii din Betleem devine prima Catedrală în care Dumnezeu coboară pe pământ

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a menționat în Pastorala de Crăciun de anul acesta că locul nașterii lui Hristos a devenit prima catedrală „în care Dumnezeu coboară pe pământ”, referindu-se la adorarea pe care cei trei magi i-au adus-o Pruncului Iisus.

Darurile oferite de magi au o semnificație aparte, a explicat Arhiepiscopul Alba Iuliei.

„Aflându-se lângă Cel arătat de semnul ceresc, Regele iudeilor, lângă Cel confirmat de Sfintele Scripturi, Păstorul poporului Israel, ei cad la pământ înaintea Lui, în gest de profundă adorație. Apoi, acești magi sau regi veniți de la Răsărit Îi oferă micului Rege daruri scumpe. Mai întâi, Îi dau aurul, care arată regalitatea lui Iisus, Împăratul neamurilor (Apocalipsa 15: 3)”.

„Apoi, Îi dau tămâia, care se referă la divinitatea Lui, căci era Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii (Is. 9, 5). Și, în sfârșit, Îi dau smirna, care era folosită la pregătirea trupului pentru înmormântare, arătând că El Se va aduce jertfă de ispășire pentru păcatele poporului (Evrei 7: 27). Casa din Betleem devine astfel prima catedrală în care Dumnezeu coboară pe pământ, iar oamenii Îi aduc adorarea cuvenită”, a transmis ierarhul.

Noblețea celor trei magi

Magii reprezintă toate semințiile pământului, fiind considerați de rang nobil.

„Istoricul și teologul englez Beda Venerabilul (†735) ne dă numele celor trei magi: Melchior, Gașpar și Balthazar, iar exegeții biblici fac o legătură între ei și Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, din care se trag toate popoarele lumii”.

„Deci, cei trei magi reprezintă toate semințiile pământului, care au nevoie de ocrotirea dumnezeiască și care trebuie să beneficieze de opera mântuitoare a lui Hristos, aceasta îmbrățișând întregul neam omenesc”.

„În biserica din Ravenna, zidită de împăratul bizantin Iustinian (†565), sunt zugrăviți magii ca oameni de rang nobil, care poartă cununi pe capetele lor. Ei ne sunt dragi fiindcă recunosc în Pruncul divin pe Mesia, Rege suprem și Mântuitor al tuturor. Așadar, ei sunt conștienți că pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem (I In. 4, 9)”, a subliniat IPS Irineu.

Catedrala Națională, darul poporului român

Dacă magii i-au oferit Domnului, în dar, aur, smirnă și tămâie, poporul român i-a dăruit lui Dumnezeu Catedrala Națională din București.

„În toamna acestui an, noi, românii ortodocși, am oferit lui Dumnezeu un dar minunat, un magnific lăcaș bisericesc. Ne referim, desigur, la Catedrala Națională din București. Ea reprezintă o mărturie a evlaviei unui popor născut creștin și o expresie a recunoștinței noastre față de toți înaintașii care s-au jertfit pentru păstrarea și apărarea Legii strămoșești”.

„Întâmpinându-L cu iubire pe Pruncul Mântuitor, Iubirea divină coborâtă în Betleem, la primul Crăciun, noi strigăm astăzi într-un glas: Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Domnului, Celui Ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui! (Psalmul 94: 6-7)”.

„În această privință, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop ne spune clar: Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu este să ne dăruim Lui pe noi înșine, pe viață”, a concluzionat Arhiepiscopul Irineu.

Foto credit: Arhiva Basilica

