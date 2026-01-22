IPS Iosif a participat la hramul parohiei Baden, Elveția

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în parohia românească Baden, Elveția, cu ocazia hramului acestui lăcaș de cult, închinat Sfântului Atanasie cel Mare.

Alături de IPS Iosif au slujit părintele paroh,- Adrian Anca, părintele Sebastian Arun de la parohia românească din Winterthur, precum și doi diaconi.

Cu acest prilej, Mitropolitul Iosif a vorbit despre recunoștința față de Dumnezeu, evidențiind faptul că Sfânta Liturghie este locul unde mulțumim pentru darurile primite.

Înaltpreasfinția Sa a amintit credincioșilor rolul benefic pe care manifestarea recunoștinței, a mulțumirii, îl au asupra noastră.

La sărbătoarea hramului a participat un număr mare de credincioși, deși parohia din Baden are doar doi ani de la înființare.

