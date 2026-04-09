Să devenim oameni ai Învierii, ai luminii și ai păcii, îi îndeamnă de Paști IPS Iosif pe românii din diaspora

„Suntem chemați nu doar să spunem Hristos a înviat, ci să arătăm prin viața noastră că Hristos este viu. Să devenim oameni ai Învierii: adică oameni ai luminii, ai păcii, ai iertării și ai iubirii”, îi îndeamnă Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale pe românii din diaspora în Pastorala de Paști.

Înaltpreasfinția Sa subliniază că temelia credinței creștine nu este o idee, ci un fapt viu: Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale amintește cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre centralitatea acestui adevăr: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15, 14).

Referindu-se la frica de moarte care marchează viața omului contemporan, mitropolitul arată că Învierea răspunde acestei neliniști profunde: „Trăim – poate fără să ne dăm seama întru totul, cauza fiind uitarea – sub umbra fricii de moarte”.

„Prin aceasta, moartea nu mai este un zid, ci o ușă; nu mai este un sfârșit, ci o trecere, paștele nostru”.

Hristos prezent în viața noastră

Mitropolitul Iosif arată și modul concret în care Învierea Domnului devine realitate în viața credincioșilor.

„Prin iertarea păcatelor în Taina Spovedaniei, dublată de Taina Sfintei Împărtășanii cu Trupul și Sângele Lui, care ne fac părtași Învierii Lui și iubirii Lui pentru noi dusă până la răstignirea pe Cruce și moarte, prin care El ne înnoiește neîncetat”.

Înaltpreasfinția Sa atrage atenția asupra riscului de a trăi ca și cum Hristos nu ar fi înviat, evocând episodul ucenicilor de pe drumul Emausului.

„Hristos este prezent în viața noastră, dar ochii noștri sunt închiși. De ce nu-L vedem? Pentru că așteptările noastre sunt greșite. Îl vrem pe Dumnezeu după măsura noastră, nu după adevărul Lui”.

Logica lumii contemporane

Mitropolitul Iosif abordează și provocările lumii contemporane, arătând că aceasta propune o logică diferită de cea a Evangheliei.

„Lumea în care trăim ne propune o cu totul altă logică: logica fricii, a puterii, a competiției. O lume în care omul este adesea definit prin ceea ce are, nu prin ceea ce este”.

În contrast, Hristos arată calea iubirii jertfelnice: „El nu biruiește prin forță, ci prin iubire. Nu domină, ci Se jertfește”.

Familia profund încercată

Un loc aparte este acordat familiei, despre care Înaltpreasfințitul Părinte Iosif spune că este profund încercată „din toate părțile, dar mai ales din interior, prin neputințele care se manifestă tot mai mult în sânul ei, din partea soțului, soției și mai apoi a copiilor”.

Mitropolitul arată că Învierea schimbă perspectiva asupra vieții și a lumii: „Nu mai trăim doar pentru această lume, ci pentru Împărăția lui Dumnezeu”.

„Înseamnă că putem ierta, chiar când este greu. Că putem iubi, chiar când nu suntem iubiți. Că putem avea nădejde, chiar și în suferință. Pentru că știm că moartea nu are ultimul cuvânt”.

„Și atunci, viața noastră întreagă va deveni o mărturie. O mărturie că moartea a fost biruită! Că întunericul a fost învins! Că Hristos este viu!”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Pastorala de Paști a Mitropolitului Europei Occidentale și Meridionale poate fi citită integral aici.

Foto credit: Parohia Antwerpen