IPS Ioan la hramul din Lugoj, Timiș: Brațele Maicii Domnului au fost Rai pentru Hristos. Voi ați fost vreodată în Rai?

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat vineri Sf. Liturghie la hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, județul Timiș. În omilia rostită la finalul slujbei, Mitropolitul Banatului i-a întrebat pe lugojeni când au fost ultima dată în Rai:

„Voi ați fost vreodată în Rai? Brațele Maicii Domnului au fost Rai pentru Hristos. Brațele maicilor voastre Rai pentru voi”.

Cinci Evangheliști, nu patru

Potrivit Evanghelistului Luca, Arhanghelul Gavriil a fost trimis la Fecioara Maria, care era logodită cu dreptul Iosif din seminția lui Iuda, în Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

„De unde credeți că a știut Sf. Ev. Luca despre momentul Bunei Vestiri? Dialogul între Arhanghelul Gavriil și Fecioara Maria nu l-a auzit nimeni. Vorbele citite de la Buna Vestire sunt cuvintele Maicii Domnului relatate Sf. Ap. Luca”, a punctat ierarhul.

„Noi spunem în cărțile noastre sfinte că au fost patru evangheliști, însă nimeni nu a scris o evanghelie rostită de Maica Domnului. Deci nu au fost patru evangheliști, ci cinci. Maica Domnului a fost o Evanghelie vie. Tradiția spune că după Înalțarea la cer, Maica Domnului ar mai fi trăit încă unsprezece ani de propovăduire”.

Neajunsurile graiului omenesc

În omilia rostită, Mitropolitul Banatului a adresat tuturor celor prezenți următoarea interogație:

„Cine va putea, în grai omenesc, să vorbească despre Maica Domnului? Ai putea, tu, om păcătos, să vorbești despre Maica lui Dumnezeu?”, a întrebat retoric Înaltpreasfinția Sa.

Expresia „că la împlinirea vremii L-a născut pe Fiul Omului” provine din Noul Testament, mai exact din Epistola către Galateni 4:4-5.

„Ce înseamnă că la împlinirea vremii L-a născut pe Fiul Omului?”, i-a întrebat ierarhul pe cei prezenți.

„Hristos Domnul, a fost pregătit în veșnicie să vină să ridice pe omul cel căzut. Unde a căzut omul? Nu a căzut Adam într-o prăpastie, într-un râu sau într-o mare, ci Adam a căzut în moarte. În moarte voi cădea și eu, în moarte veți cădea și frățiile voastre, numai că moartea de atunci a fost doborâtă de moartea de acum prin jertfa lui Hristos. Omul de astăzi, căruia nu-i mai bate inima, cade în veșnicie”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

De Adormirea Maicii Domnului

Au slujit preoții Timotei Anisorac, consilier eparhial, Ionuț Furdean, Protopop al Lugojului, Protopop Onorific Ioan Cerbu, pr Cristian Cerbu, Ion Lasc, Emanuel Gafița și diac. Silviu Iordache.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericesc „Ion Vidu” coordonat de prof. Alina Bogoevici. Un moment inedit al sărbătorii a fost interpretarea Ioanei Cerbu, care i-a adus Maicii Domnului cântece de slavă.

La final, Mitropolitul Ioan i-a mulțumit primarului Călin Dobra pentru implicare și tuturor credincioșilor prezenți.

Biserica cu două turnuri

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Banat, cunoscută și ca „Biserica cu două turnuri”, este una dintre cele mai impunătoare construcții în stil baroc din regiune. A fost edificată între anii 1759–1766, de inginerul Johannes Breutter, la inițiativa și pe cheltuiala obercneazului Gavril Gurean, al cărui portret este pictat în naos. Sfințirea a fost realizată de episcopul Ioan Georgevici, al cărui portret se află în altar.

Biserica este renumită pentru acustica sa, găzduind anual Concertul de Paști susținut de corul „Ion Vidu” din Lugoj. Recent, mozaicul original, realizat la comanda lui Iosif Constantin Drăgan, a fost înlocuit cu un nou mozaic din sticlă de Murano, reprezentând Adormirea Maicii Domnului, pe o suprafață de 30 de metri pătrați.

Foto credit: Primăria Lugoj