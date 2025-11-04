IPS Ioachim a participat la Ziua Recunoștinței desfășurată într-o biserică din județul Neamț

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat duminică la sărbătoarea Zilei Recunoștinței desfășurată în Parohia Goșmani din județul Neamț.

Sărbătoarea, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, reunește anual credincioșii din localitate și pe cei plecați în străinătate, într-o zi dedicată rugăciunii, comuniunii și mulțumirii aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de-a lungul anului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarh împreună cu un sobor de preoți în biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Preotul, un om trimis

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea misionară a preotului și unitatea slujirii în Biserică, subliniind că „preoții și călugării sunt mâinile prelungite ale ierarhului”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a explicat că preotul este cel prin care lucrarea lui Dumnezeu devine vizibilă în comunitate: „Orice preot este un cherigmatic, un om trimis, un misionar. El este trimis în mijlocul credincioșilor ca să facă simțită prezența Celui care l-a trimis”.

Referindu-se la importanța comuniunii, ierarhul a amintit că adevărata bucurie se naște din întâlnirea sinceră cu aproapele și din trăirea prezenței lui Hristos în ceilalți:

„De fiecare dată când întâlnești pe cineva înseamnă că ești mai recreat. Și când te simți creat din nou, înseamnă că te-ai odihnit în sufletul cuiva, că te-ai odihnit în sufletul lui Iisus Hristos, Care ți-a dat putere și prin care viem și suntem și după aceea ne-am odihnit în toți ceilalți care împărtășesc același cuvânt, mărturisesc aceeași credință, se împărtășesc din același potir”.

Ziua Recunoștinței

Coșurile cu bucate specifice toamnei au fost binecuvântate de IPS Ioachim. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Părintele Radu-Vasile Botezatu, parohul din Goșmani, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântare și tuturor celor care au sprijinit această tradiție, evocând începuturile ei:

„Cu mulți ani în urmă, părintele Gheorghe Ursache a numit această zi Ziua Recunoștinței, inspirat de sărbătoarea americană, dorind ca și oamenii din Goșmani să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite”.

Ziua Recunoștinței de la Goșmani a fost inițiată în anul 1997 și este sărbătorită în prima duminică din luna noiembrie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

