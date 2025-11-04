IPS Ioachim a participat la Ziua Recunoștinței desfășurată într-o biserică din județul Neamț

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat duminică la sărbătoarea Zilei Recunoștinței desfășurată în Parohia Goșmani din județul Neamț.

Sărbătoarea, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, reunește anual credincioșii din localitate și pe cei plecați în străinătate, într-o zi dedicată rugăciunii, comuniunii și mulțumirii aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de-a lungul anului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarh împreună cu un sobor de preoți în biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Preotul, un om trimis

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea misionară a preotului și unitatea slujirii în Biserică, subliniind că „preoții și călugării sunt mâinile prelungite ale ierarhului”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a explicat că preotul este cel prin care lucrarea lui Dumnezeu devine vizibilă în comunitate: „Orice preot este un cherigmatic, un om trimis, un misionar. El este trimis în mijlocul credincioșilor ca să facă simțită prezența Celui care l-a trimis”.

Referindu-se la importanța comuniunii, ierarhul a amintit că adevărata bucurie se naște din întâlnirea sinceră cu aproapele și din trăirea prezenței lui Hristos în ceilalți:

„De fiecare dată când întâlnești pe cineva înseamnă că ești mai recreat. Și când te simți creat din nou, înseamnă că te-ai odihnit în sufletul cuiva, că te-ai odihnit în sufletul lui Iisus Hristos, Care ți-a dat putere și prin care viem și suntem și după aceea ne-am odihnit în toți ceilalți care împărtășesc același cuvânt, mărturisesc aceeași credință, se împărtășesc din același potir”.

Ziua Recunoștinței

Părintele Radu-Vasile Botezatu, parohul din Goșmani, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântare și tuturor celor care au sprijinit această tradiție, evocând începuturile ei:

„Cu mulți ani în urmă, părintele Gheorghe Ursache a numit această zi Ziua Recunoștinței, inspirat de sărbătoarea americană, dorind ca și oamenii din Goșmani să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite”.

Ziua Recunoștinței de la Goșmani a fost inițiată în anul 1997 și este sărbătorită în prima duminică din luna noiembrie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului