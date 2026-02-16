IPS Ioachim: Suntem ființe care au conștiința propriilor fapte, bune sau rele, și a prezenței lui Dumnezeu în toată creația Sa

„Suntem ființe care au conștiința propriilor fapte, bune sau rele, și a prezenței lui Dumnezeu în toată creația Sa”, a evidențiat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva” din Roman.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că Judecata universală nu poate fi anticipată de nimeni, dar omul are datoria de a se pregăti întreaga viață pentru acest moment.

„Noi ne pregătim o viață întreagă, atâta vreme cât am intrat în lumea aceasta efemeră, ca oameni”, a spus Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„Hristos ne relatează această istorie, pe care nu putem decât prin imagine să o cunoaștem, în Duminica aceasta, când se citește la Sfânta Liturghie, parabola cu Judecata de Apoi”.

Înfricoșătoarea Judecată

Totodată, Arhidiaconul Alexandru Oprea, Inspector eparhial la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat că judecata universală este înfricoșătoare prin firescul criteriilor ei de judecare a faptelor umane.

„Duminica de astăzi se numește a Înfricoșătoarei Judecăți, însă este înfricoșătoare nu prin complexitatea ei, nu prin neînduplecarea Celui care săvârșește judecata, ci judecata devine înfricoșătoare prin faptul că acele criterii care sunt definitorii ale judecății nu sunt nimic complicat, nu sunt nimic care să depășească capacitățile noastre”.

„Criteriul judecății devine capacitatea noastră de a iubi și de a ne substitui omului care suferă (…). Ceea ce ne aduce în realitatea comuniunii cu Dumnezeu nu este altceva decât capacitatea noastră de a iubi, de a fi empatici, de a manifesta această virtute, atât de apreciată în poporul nostru, a prieteniei și a dragostei”.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți este cunoscută și sub denumirea de Duminica lăsatului sec de carne.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului