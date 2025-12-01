IPS Ioachim: Roadele lucrării Sfântului Andrei se văd în credința vie a poporului român

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a subliniat, duminică, roadele lucrării Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul actual al României.

În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul din incinta reședinței arhiepiscopale din Roman în prezența IPS Ioachim.

În cuvântul de învățătură, IPS Ioachim a subliniat faptul că roadele lucrării Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul țării noastre se văd în credința vie a poporului român.

„Noi îi suntem tributari Sfântului Andrei, întrucât, de la însămânțarea acestui teren fertil al pământului nostru strămoșesc, credința creștină a dat roade bogate. Drept mărturie, sărbătorim astăzi lucrarea Sfântului Andrei, a cărui sămânță a fost atât de roditoare încât creștinismul românesc rămâne unul dintre cele mai vii din lume”, a spus Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Troiță pentru eroi

În continuare, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a mers la Trebeș, acolo unde a sfințit o troiță de lemn închinată eroilor comunei Mărgineni.

Preasfinția Sa a dat citire mesajului IPS Ioachim, după care au luat cuvântul reprezentanții autorităților locale și județene, precum și președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Bacău.

Manifestarea s-a încheiat cu depunerea unor coroane de flori în cinstea eroilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

