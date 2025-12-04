Să lucrăm în mijlocul lumii ca sare și ca lumină: IPS Ioachim la hramul bisericii din Salina Târgu Ocna

Sinaxa Preoților din Protopopiatul Onești a debutat joi cu Liturghia în cinstea Sf. Mc. Varvara, oficiată, în biserica subterană din Salina Târgu Ocna, de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cu un sobor de clerici din protoierie.

Cu acest prilej, de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman a fost adusă spre cinstire icoana cu un fragment din moaștele Sf. Visarion de la Lainici, originar din eparhie. Odorul a fost dăruit Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului de Mitropolitul Irineu al Olteniei cu prilejul proclamării locale a canonizării noului sfânt.

„Am ținut ca Sinaxa Preoților din Protopopiatul Onești să se organizeze aici, unde ne aducem aminte tocmai de acest element care ni l-a dat Hristos la plinirea vremii, să îl adoptăm și să fim și să lucrăm în mijlocul lumii ca sare și ca lumină”, a spus înainte de slujbă Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Să nu uităm că drumurile sării de altădată erau drumurile de fapt ale creștinilor când se creiona credința noastră creștină în secolele III-IV.”

„Nu apare sarea în toate părțile pământului, ci ici-colo. Însă țara noastră are toate bunătățile și are toate frumusețile din lume, parcă sunt concentrate în acest spațiu de imortalitate și de nemurire a poporului român”, a subliniat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfinția Sa a spus că Dumnezeu „ne-a dat acest pământ bogat pe care să-l administrăm, să-l păzim și să-l lăsăm urmașilor urmașilor noștri, ca fiind cel mai mare tezaur pe care-l putem avea”.

Orizonturile credinței

Cuvântul de învățătură din cadrul Liturghiei a fost rostit de Părintele Ovidiu Clapa, parohul din Pătrășcani, județul Bacău. Clericul a amintit că biserica săpată în Salina Târgu Ocna se află la 240 m adâncime, la ceea ce în termenii de specialitate se numește al nouălea orizont (nivel).

„Noi suntem obișnuiți să trăim la suprafață, cu un singur orizont, dar iată că adâncimile pământului ne descoperă și alte orizonturi”, a spus Părintele Ovidiu Clapa.

„Ne imaginăm astăzi că Împărăția lui Dumnezeu este formată din mai multe orizonturi. Ne spune Evanghelia că în casa Tatălui Meu multe lăcașuri sunt. Aceste lăcașuri le putem privi ca orizonturi spre care trebuie să tindem – orizontul cel mai înalt, aș spune.”

Clericul a prezentat viața Sfintei Varvara, ocrotitoarea salinei, amintind că, atunci când cunoaștem viața sfântului pe care îl cinstim, acesta devine mijlocitor pentru noi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Diaconul Teofan Pădureanu a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii „Sfântul Apostol Andrei” – Podei din Comănești, județul Bacău.

Doi noi sfinți români, originari din eparhie

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat contextul duhovnicesc al Postului Nașterii Domnului și i-a mulțumit Părintelui Arhiepiscop Ioachim pentru tradiția slujirii în biserica din salină.

„Iubiți credincioși și credincioase, am coborât în inima pământului, pentru a ne întâlni în rugăciune și în Euharistie cu Dumnezeu, cel Care este pretutindeni, dar Care a ales ca pe Fiul Său să-L trimită să se nască în inima pământului”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Ierarhul a amintit și faptul că doi dintre sfinții recent canonizați – Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana și Sf. Cuv. Mc. Visarion de la Lainici, cel din urmă cântând în tinerețe, în perioada de formare ca teolog, la strana Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

Inspirație pentru preoți

Exemplul celor doi noi sfinți originari din eparhia Romanului și Bacăului este important pentru clericii din această eparhie, a adăugat Preasfinția Sa.

„Slujirea lui Hristos, urmarea lui, presupune, de multe ori, mărturisire și asumarea și unor greutăți sau piedici”, a spus Episcopul vicar Teofil Trotușanul.

„Deci, cinstiți frați preoți, în slujirea pe care la care ați fost chemați, dacă de multe ori simțiți apăsarea acestor piedici sau greutatea mărturisirii, luați ca întărire și binecuvântarea exemplului acestor sfinți mărturisitori ai noștri și sfinți băcăuani pe care îi avem în calendar și care ne vor încuraja și pe noi să putem împlini această slujire preoțească.”

Sf. Varvara ajută salina

Prezentă la evenimentul liturgic, Mirela Talabă, Directoarea Sucursalei Societății Naționale a Sării de la Tg. Ocna, le-a mulțumit ierarhilor și clericilor pentru rugăciune.

„Vă mulțumim din suflet că astăzi sunteți aici cu noi, contează foarte mult pentru noi, ne dă un imbold să mergem mai departe”, a spus reprezentanta societății.

„După cum știți, anul trecut eram în altă situație, aveam anumite probleme și, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și al sfintei pe care noi astăzi o sărbătorim, am reușit să ajungem din nou acolo unde trebuie să fim.”

Biserica Subterană „Sf. Varvara” de la Târgu Ocna este prima biserica ortodoxa subterană din Europa, amenajată în 1992. Icoanele din catapeteasmă au peste un secol vechime, datând din 1924. De o parte si de alta a altarului veghează icoanele Sf. M. Mc. Varvara și Sf. Cuv. Parascheva – ocrotitoarea Moldovei.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului