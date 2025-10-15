IPS Ioachim: Dumnezeu ne-a dat timpul pentru a-l transfigura. Nu importă cât trăiești, ci cum trăiești

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, marți, alături de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, care și-a serbat hramul.

Folosindu-se de exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva, care a trăit doar 27 de ani pe această lume și a folosit acest timp pentru a se sfinți, IPS Ioachim a îndemnat la conștientizarea faptului că viața este un dar al lui Dumnezeu și că timpul trebuie transfigurat

„Dumnezeu ne-a dat timpul pentru a-l transfigura. Evanghelia spune: răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. Și timpul, un părinte al bisericii, l-a asemănat cu un fir de apă, cu un pârâu de apă, care iese din caierul vremii și se deapănă pe gemul veșniciei, adică iese din Dumnezeu și ajunge în Dumnezeu și curgând ne dă cele trei ferestre ale timpului: trecut, prezent și viitor”.

„Deci noi trebuie să trăim acest timp plenar, să-l dăruim lui Dumnezeu. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm, s-a spus în liturghia de astăzi și în orice liturghie”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Dumnezeu e ghidul spre mântuire

Viața este o șansă de pregătire pentru mântuire, nu o povară, a explicat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„Dacă fiecare clipă o dăruiești lui Dumnezeu, atunci toată viața ta o dăruiești lui Dumnezeu și intri în acel prezent continuu de care vorbesc părinții neptici, părinții filocalici și timpul nu devine o povară, ci un timp al mântuirii. Timpul acesta care curge duce faptele noastre ca o ofrandă lui Hristos”, a mai explicat Înaltpreasfinția Sa.

IPS Ioachim a oferit credincioșilor o metaforă: Dumnezeu ca un GPS spiritual, care ne ghidează spre mântuire.

„Noi trebuie să știm să folosim acest timp așa cum ne lăsăm ghidați de GPS. Să-L ascultăm pe Dumnezeu pentru că direcția în care trebuie să ne mișcăm nu este alta decât Împărăția lui Dumnezeu”, a mai afirmat Arhiepiscopul.

Dorim să-i urmăm exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva?

La rândul său, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a arătat că Sfânta Cuvioasă Parascheva este un model pentru creștinii din toate timpurile, deoarece ea a urmat îndemnului lui Hristos de a-L urma.

„Deci auzind copila Parascheva această chemare a lui Dumnezeu de a-L urma (de voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie, Mc. 8,36), inima ei s-a aprins de o râvnă și de un foc sfânt și s-a hotărât ca să urmeze Domnului”, a subliniat PS Teofil Trotușanul.

Preasfinția Sa a spus că și noi, cei de azi, ne putem învrednici de darurile Sfintei Parascheva, dacă îi urmăm exemplul.

„Ea a ascultat chemării Domnului, ea urmat și a luat crucea și a fost binecuvântată de Dumnezeu cu daruri duhovnicești. Oricine ascultă asemenea Sfintei Cuvioase Parascheva, chemării Evangheliei și își ridică crucea sa și merge pe urmele Domnului, se va învrednici de același dar și har de care s-a învrednicit și Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar mai ales de darul mântuirii”, a mai adăugat ierarhul.

Poporul român a născut sfinți

Cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva, PS Teofil Trotușanul a remarcat că poporul român a „rodit sfinți” cei o sută de ani ai Patriarhiei Române.

„Ne aflăm în anul centenar al Patriarhiei Române, un an deosebit de important, un an care dorește a încununa eforturile străbunilor noștri și ale vrednicilor slujitori de odinioară. Dar și a ne aduce aminte că aceste cununi au cerut niște jertfe”.

„De aceea îi cinstim și pe Sfinții noștri mărturisitori, pe marii duhovnici ai neamului care au ghidat și au povățuit, cu timp și fără timp, poporul lui Dumnezeu să-L urmeze și, mai ales, să-și ia crucea și să meargă pe calea Golgotei”, a mai adăugat Preasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

