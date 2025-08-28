IPS Ioachim a vizitat șantierul noii biserici din Hârja și s-a întâlnit cu vârstnicii de la centrul social al parohiei

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat miercuri Parohia Hârja din județul Bacău, unde două șantiere sunt în curs de finalizare: cel al noii biserici parohiale și cel de extindere a centrului rezidențial pentru persoane vârstnice.

Noua biserică a parohiei, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” este în stadiul amenajărilor interioare.

Părintele Arhiepiscop Ioachim a apreciat evoluția lucrărilor, a binecuvântat continuarea lor și pe lucrători și a oferit câteva recomandări importante privind amenajarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș.

Vizita arhierească a continuat la centrul rezidențial pentru persoane vârstnice al parohiei, unde lucrările de extindere sunt avansate.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a încurajat personalul și s-a rugat pentru beneficiarii centrului în capela instituției medico-sociale. La final, ierarhul a participat la un atelier de terapie ocupațională alături de rezidenți, aducându-le un moment de bucurie și alinare.

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a parohiei a înființat doisprezece centre sociale, dintre care trei sunt acreditate și licențiate: Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice; Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice; Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului