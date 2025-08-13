IPS Ioachim a vizitat două șantiere aflate în diferite stadii din Roman

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a efectuat o vizită de lucru pe două dintre cele mai importante șantiere aflate în derulare în municipiul Roman: Spitalul Precista Mare și Școala Gimnazială „Mușatinii”.

În această deplasare,Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a fost însoțit de arhim. Pimen Costea, vicar administrativ și președinte al Fundației „Episcop Melchisedec”. Scopul vizitei a fost evaluarea stadiului actual al lucrărilor și stabilirea etapelor viitoare de execuție, în dialog cu reprezentantul constructorului, ing. Cristian Eremia.

Lucrările de la Spitalul Precista Mare

La Spitalul Precista Mare, monument istoric din secolul al XVIII-lea, reabilitat și extins printr-un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, se lucrează în prezent la suprabetonarea planșeului etajului al doilea, refacerea zonelor afectate, tencuieli interioare, compartimentări la parter și turnarea radierului la subsol.

Clădirea, confiscată de regimul comunist în 1948 și restituită Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în anul 2003, se află într-un amplu proces de transformare, început în 2023, cu termen de finalizare în 2026.

Școala Gimnazială „Mușatinii”

La Școala Gimnazială „Mușatinii”, unitate de învățământ particulară patronată de Fundația „Episcop Melchisedec”, lucrările sunt realizate în proporție de 80%.

Instituția, autorizată în 2025 și inclusă în rețeaua școlară a municipiului Roman, este pregătită să primească, începând cu anul școlar 2025–2026, un număr de 120 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a V-a. Școala va oferi și un program de tip after school, într-un cadru modern, cu dotări performante și personal didactic calificat.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului