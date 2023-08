IPS Ciprian a răsplătit elevii merituoși cu o excursie culturală

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat în perioada 27-30 iulie o excursie culturală pentru 21 de elevi din județul Vrancea, cu rezultate bune la învățătură, la olimpiadele și concursurile școlare, dar care s-au implicat și în activitățile Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din eparhie.

Traseul a cuprins obiective ale spiritualității monahale românești, monumente ale naturii, precum și elemente de turism urban, în Muntenia, Oltenia, Defileul Jiului, Țara Hațegului și Hunedoara, Munții Apuseni și municipiul Oradea.

Prima zi a debutat cu vizitarea ansamblului Mănăstirii Curtea de Argeș și noua Catedrală Arhiepiscopală, unde tinerii pelerini s-au închinat în fața raclei cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

A doua zi a continuat cu vizitarea de mănăstiri, iar atracția principală a excursiei a fost Oradea, în care liceenii au luat la pas orașul de pe malul Crișului Repede.

Clădirile în stil Art-Nouveau, Secession sau neoclasic, de început de secol XX, istoria orașului vechi de 900 de ani, cât și alte curiozități au fost prezentate în cadrul unui tur ghidat al orașului multicultural.

Următoarea zi a fost dusă la bun sfârșit odată cu vizitarea Castelului Corvinilor din Hunedoara.

În ultima zi, grupul a luat parte la slujba Sfintei Liturghii oficiată la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

„Prin intermediul acestui pelerinaj religios și cultural am învățat multe lucruri frumoase despre țara noastră, vizitarea mănăstirilor oferindu-ne prilejul de a ne apropia și mai mult de Dumnezeu. Pășind în astfel de locuri sfinte, am simțit harul Preasfintei Treimi călăuzindu-ne către mântuirea sufletelor noastre!” a transmis elevul Andrei Cristea, clasa a 12-a C, de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani.

„Tocmai ce am încheiat o excursie în care am descoperit locuri de rugăciune și de apropiere față de Dumnezeu, locuri spectaculoase și atractive, pe care nu ni le-am putea imagina. Am observat că însoțitorii noștri au fost niște oameni minunați, plini credință și bunătate. Mulțumim Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pentru acest dar de suflet!” a spus Vasile-Paul Calimandruc, elev la clasa a 10-a B, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Focșani.