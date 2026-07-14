IPS Casian a sfințit o biserică din jud. Brăila: Lăcașul de cult a primit al treilea hram închinat Sf. Dimitrie cel Nou

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a sfințit luni biserica Parohiei Tichilești 2 din județul Brăila. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit al treilea hram, Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că sfințirea unui lăcaș de cult reprezintă și o chemare la înnoirea sufletească a credincioșilor.

„Luminile credincioșilor de la Tichilești, de la noua biserică cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Dimitrie cel Nou, ne împărtășesc astăzi la sfințirea unui nou altar, că și inimile credincioșilor sunt altar”.

„Această biserică are un odor de mult preț, un veșmânt care a stat pe sfințitele moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou de la București”, a subliniat Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că acest dar este o binecuvântare pentru întreaga comunitate, îndemnându-i pe credincioși să urmeze blândețea și iubirea față de aproapele pe care le-a întruchipat sfântul cuvios.

Distincții pentru ctitori

Pentru implicarea în ridicarea și înfrumusețarea lăcașului de cult, părintele paroh Eduard Mihai Bolovan a primit rangul de iconom stavrofor, iar ctitorii parohiei au primit daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Casian.

„Am avut neasemănata bucurie de a primi binecuvântarea și sfințirea lăcașului nostru și nu doar a sfântului lăcaș, ci și a Bisericii vii, a credincioșilor de la Parohia Tichilești 2”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

La finalul manifestărilor liturgice a fost oficiată slujba Parastasului pentru preoții, ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos