IPS Casian s-a rugat pentru mame și copii împreună cu tinerii participanți la Marșul pentru Viață de la Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a primit sâmbătă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, sutele de tineri participanți la Marșul pentru Viață din localitate.

Cu acest prilej, ierarhul, împreună cu un sobor de clerici din eparhie, a înălțat rugăciuni pentru ocrotirea pruncilor, a tinerilor și a familiei.

Tinerii și copiii prezenți au cântat imnuri închinate Maicii Domnului și au aprins lumânări de la ierarhul locului. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit organizatorilor și participanților pentru gestul de mărturisire a dreptului la viață și implicarea în ocrotirea mamelor în dificultate.

Un Marș pentru Viață a avut loc sâmbătă și la Brăila, altă localitate importantă din eparhie.

În acest oraș, participanții au fost primiți, la punctul final de pe traseu, în Biserica „Nașterea Domnului” din localitate, unde s-au rugat împreună cu clericii sfântului locaș.

A fost transmis participanților mesajul de binecuvântare al Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, iar medicii și preoții prezenți au prezentat mesaje pro-viață.

Marșurile pentru Viață din eparhie au fost organizate în colaborare cu asociațiile România pentru viață, Studenți pentru viață, Iubim toți oamenii, Ortodoxia Tinerilor, ASCOR. Galați și Asociația Medicilor Creștini Ortodocși din Brăila.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos