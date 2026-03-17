Arhiepiscopul Casian va primi titlul de Profesor Emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va oferi titlul de Profesor Emerit Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, profesor universitar și doctor în teologie.

Instituția academică gălățeană își propune să onoreze astfel o personalitate care, prin slujirea sa, contribuie constant la cultivarea valorilor educației, culturii și solidarității în societatea românească și care a încurajat dialogul dintre Biserică, școală și comunitate.

„Pentru laborioasa activitate liturgică, pastoral-misionară, educațională, culturală, științifică, social-filantropică, desfășurată de Înaltpreasfințitul Părinte profesor univ. dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru modul generos şi altruist de a-şi fi pus mereu slujirea de ierarh, energiile intelectuale şi întreaga persoană în slujba Bisericii Ortodoxe, a Dunării de Jos, a Universității Dunărea de Jos din Galați și a societății în întregul ei, dar și pentru cinstea și onoarea pe care le-a adus mereu Eparhiei şi Universității ca profesor universitar şi om de cultură atât de bine profilat la nivel național şi european, consider că Înaltpreasfinția Sa trebuie să rămână în familia academică a Universității Dunărea de Jos din Galați, prin primirea titlului de Profesor Emerit, care nu este altceva decât recunoaşterea slujirii sale atât de complexe, de excepție, spre propăşirea în lume a Adevărului, Binelui şi Luminii”, a transmis rectorul instituției academice, prof. univ. dr. Marian Barbu.

Ceremonia va avea loc miercuri, 18 martie, de la ora 11.00, în Aula „Al. I. Cuza” (fostă Aula Magna) a universității.

Vor participa membri ai comunității academice, reprezentanți ai vieții publice și ai comunității locale dornici să celebreze o viață dedicată slujirii aproapelui, promovării valorilor creștine și susținerii educației ca fundament al formării morale și intelectuale a generațiilor viitoare.

Foto credit: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați