Hram la muzeul eparhial din Galați: IPS Casian a explicat legătura dintre educația tinerilor și Întâmpinarea Domnului

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a explicat legătura dintre educația tinerilor și praznicul Întâmpinării Domnului, luni, cu ocazia sărbătoririi hramului capelei din incinta Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.

IPS Casian a amintit de ctitorii acestui Muzeu eparhial, dar și de cele două evenimente marcante pentru această instituție, respectiv prima Sfântă Liturghie de acum 32 de ani și sfințirea capelei de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în anul 2014.

Ținând cont de faptul că luni a fost sărbătorită Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt special tinerilor aflați la Sfânta Liturghie.

Tinerii, în centrul atenției

Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că, „la această mare sărbătoare, Biserica Ortodoxă întâmpină, în rugăciune și în toate semnele unei educații creștine sănătoase, tineretul ortodox, iar această frumoasă prezență a tinerilor a așezat astăzi ctitorii din trecut la inima lor și a viitorului”.

Ierarhul le-a vorbit tinerilor și despre faptul că următoarea ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026) este programată să aibă loc la București.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a oficiat slujba Parastasului pentru episcopul Partenie Clinceni, cel care a construit vechea reședință a ierarhilor Dunării de Jos, precum și pentru toți înaintașii în scaunul episcopal, dar și pentru artiștii și oamenii de cultură din Galați trecuți la cele veșnice.

Manifestarea s-a încheiat la Salonul principal al Muzeului, acolo au fost inaugurate două vitrine cu exponate dedicate Anului omagial și comemorativ 2026 în Patriarhia Română.

